Starke Zahlen: Die Hinrunden-Bilanz von Bayer und Bayern

Bayer und Bayern liefern sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um die deutsche Meisterschaft - und beide Teams wussten in der Hinrunde zu beeindrucken. Interessante Fakten zum Titelrennen …

Über Jahre hinweg gab es stets nur den FC Bayern, wenn es um die Frage der Punkteausbeute nach der Hinrunde ging. Das hat sich nun geändert, denn die Werkself imponierte mit 45 Zählern und einer Tordifferenz von 47:12 und ist mit dieser Ausbeute in der ewigen Bestenliste damit auf Platz vier - punktgleich mit den Münchnern der Saison 2014/15, die damals aber mit 41:4 eine leicht bessere Tordifferenz hatten als die aktuelle Bayer-Mannschaft. Punktemäßig besser als die Elf von Xabi Alonso waren nur die Bayern unter Pep Guardiola: 2013/14 kam der FCB auf 47 Zähler, 2015/16 auf 46.

Befindet sich Bayer auf Meisterkurs? Zieht man die Geschichte in Betracht, dann hat das den Anschein, denn die höchste Punktausbeute nach 17 Spieltagen, mit der eine Mannschaft (Borussia Dortmund in der Spielzeit 2018/19) nicht Meister wurde, betrug 42 Punkte.

Dass eine starke Hinrunde noch lange nicht den Titel bedeutet, wissen die Leverkusener wahrscheinlich besser als jeder andere. 2001/02 und 2009/10 war Bayer Herbstmeister - und musste am Ende doch noch anderen den Vortritt lassen, 2001/02 dem BVB und acht Jahre später den Bayern.

Ungeschlagen durch die Hinrunde

Mit Bayer überstand zum siebten Mal ein Klub eine Hinrunde ohne Niederlage, doch auch das ist keine Garantie für die Meisterschale, wie Hoffenheim 2016/17 und eben Leverkusen 2009/10 unter Beweis gestellt haben - beide landeten in der Endabrechnung jeweils auf Platz vier. Wie man es besser macht, zeigten der HSV (1982/83) und Bayern München (1988/89, 2013/14 und 2014/15).

Bemerkenswert: Die Münchner haben die Hinrunde noch gar nicht abgeschlossen, da sie noch das Nachholspiel gegen Union Berlin vor der Brust haben - und dennoch sind sie bereits jetzt der beste Tabellenzweite, den es nach einer Hinrunde gab. Zuvor war das RB Leipzig, das 2016/17 auf 39 Punkte gekommen war.

Von Rekorden und Toren

Der Rekordmeister könnte aber noch einen neuen Rekord aufstellen - und zwar den für die meisten Hinrundentore. Die aktuelle Bestmarke von 56 Toren haben die Münchner 2021/22 aufgestellt, aktuell liegt die Tuchel-Elf bei 52 Treffern.

Bayerns Harry Kane hat indes bereits einen Torrekord aufgestellt. Noch vor dem Nachholspiel gegen Union den hatte der Engländer 22-mal genetzt, womit er den bisherigen Hinrunden-Rekord von Robert Lewandowski aus der Spielzeit 2020/21 einstellte.

Tore waren ohnehin das Stichwort dieser beiden Top-Teams: Bayern und Bayer sind die einzigen Mannschaften, die an jedem Spieltag trafen, der FCB hatte an den ersten elf Spieltagen stets doppelt getroffen, Leverkusen gar an den ersten zwölf - das gab es in der Geschichte der Bundesliga nie zuvor.