Starke Zahlen: DEL startet mit Zuschauerrekord in die Jubiläumssaison

Das Auftaktwochenende in der DEL hat für einen Zuschauerrekord gesorgt.

An den ersten beiden Spieltagen der neuen Saison - die 30. in der DEL-Geschichte - von Donnerstag bis Sonntag strömten 110 089 Zuschauer in die Arenen. Das teilte die DEL mit. Bislang lag der Rekord für das Auftaktwochenende bei 97 533 Zuschauern in der Saison 2009/2010.

Zwar wurde der diesmalige hohe Wert auch durch zwei Heimspiele der Kölner Haie begünstigt, zu denen allein 35 576 Zuschauer in die rund 18 000 Zuschauer fassende Lanxess Arena kamen.

Vor 14 Jahren spielten indes auch noch 16 Teams in der Liga, in dieser Saison nur 14. Auch beim Zuschauerschnitt wurde der bisherige Rekord aus dem Jahr 2016 (6893) mit diesmal 7864 Fans pro Partie deutlich übertroffen.