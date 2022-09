Starke Vorstellung: Talent Brenner Fünfter bei Carapaz-Sieg

Bei der schweren Bergankunft der 12. Etappe der Vuelta zeigte Marco Brenner eine bärenstarke Vorstellung. Das deutsche Toptalent wurde beim Sieg von Richard Carapaz Fünfter.

Richard Carapaz jubelt über seinen Sieg auf der 12. Etappe. AFP via Getty Images

Brenner war in der ersten erfolgreichen Ausreißergruppe, die sich aber erst nach so rund 50 Kilometern zusammenfand. Die Ausreißer harmonierten gut zusammen und fuhren einen maximalen Vorsprung von rund zwölf Minuten heraus. Als zu Beginn des Schlussanstiegs hinauf nach Penas Blancas (19 km, 6,7 Prozent Durchschnittssteigung, 1270 Meter Höhenunterschied) der Vorsprung immer noch rund neun Minuten betrug, war klar, dass die Ausreißer den Sieg unter sich ausmachen würden.

Zunächst verkleinerte sich die Spitzengruppe nach und nach. Rund dreieinhalb Kilometer vor dem Ziel attackierte dann der Franzose Elie Gesbert (Arkea-Samsic). Diesem Angriff konnte Bora-hansgrohe-Fahrer Wilco Kelderman folgen, das Team UAE mit Marc Soler und Jan Polanc bewies Stärke. Und auch Carapaz (Ineso-Greandiers) sowie Brenner (DSM) blieben am Hinterrad. Gesbert wurde wieder gestellt, die sechs Fahrer fuhren gemeinsam. Dann aber trat Carapaz an - und dem Ecuadorianer konnte keiner mehr folgen. In 4:38,26 Stunden gewann Carapaz vor Kelderman und Soler, Brenner kam mit 34 Sekunden Rückstand als Fünfter ins Ziel.

"Es war wirklich hart, vor allem die ersten 40 bis 50 Kilometer, bis sich die Gruppe gebildet hat", sagte der erst 20-jährige Brenner nach dem Rennen am Eurosport-Mikrofon. In der Gruppe konnte er dann aber neue Kräfte sammeln. "Wir haben gut zusammengearbeitet und ich konnte mich so für das Finale schonen."

Die Gruppe der Favoriten kam mit über sieben Minuten Rückstand ins Ziel, an der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen: Der Belgier Remco Evenepoel (QuickStep-AlphaVinyl) verteidigte trotz eines Sturzes, bei dem er Schürfwunden erlitt, das Rote Trikot des Führenden. Evenepoel liegt weiter 2:41 Minuten vor Vorjahressieger Primoz Roglic (Jumbo-Visma) aus Slowenien, Dritter ist mit 3:03 Minuten Rückstand der Spanier Enric Mas.

Der 13. Tagesabschnitt am Freitag führt das Fahrerfeld über 168,4 km von Ronda nach Montilla. Die 77. Auflage der Vuelta endet am 11. September mit der 21. Etappe und der Ankunft in Madrid.

12. Etappe Salobrena - Penas Blancas (192,70 km):

1. Richard Carapaz Montenegro (Ecuador) - Ineos Grenadiers 4:38:26 Std.; 2. Wilco Kelderman (Niederlande) - Bora-hansgrohe + 9 Sek.; 3. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates + 24; 4. Jan Polanc (Slowenien) - UAE Team Emirates + 26; 5. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 34; 6. Elie Gesbert (Frankreich) - Team Arkea-Samsic + 56; 7. Jay Vine (Australien) - Alpecin-Deceuninck + 1:12 Min.; 8. Carl Fredrik Hagen (Norwegen) - Israel-Premier Tech + 1:23; 9. James Shaw (Großbritannien) - EF Education-EasyPost + 3:04; 10. Matteo Fabbro (Italien) - Bora-hansgrohe + 3:17; ... 97. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 26:05; 105. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM + 29:01; 119. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe; 122. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 12. Etappe:

1. Remco Evenepoel (Belgien) - Quick-Step Alpha Vinyl 44:25:09 Std.; 2. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 2:41 Min.; 3. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 3:03; 4. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 4:06; 5. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 4:53; 6. Wilco Kelderman (Niederlande) - Bora-hansgrohe + 6:28; 7. Miguel Angel Lopez Moreno (Kolumbien) - Astana Qazaqstan Team + 6:56; 8. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 7:18; 9. Jan Polanc (Slowenien) - UAE Team Emirates + 8:00; 10. Tao Geoghegan Hart (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 8:05; ... 73. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 1:23:43 Std.; 106. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 1:55:40; 112. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 2:01:38; 129. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 2:19:04; 130. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM + 2:23:34