Starke TV-Quote beim Erfolg der DFB-Elf: Bester Wert für RTL seit langem

Der zweite Sieg des DFB-Teams in Folge hat erneut für eine starke TV-Quote gesorgt. Für RTL war es die erfolgreichste Länderspiel-Übertragung seit fünf Jahren.

Ilkay Gündogan, Jamal Musiala und Co. sorgten für eine starke TV-Quote. IMAGO/Team 2

Die deutsche Nationalmannschaft ist nicht nur mit zwei Siegen erfolgreich ins Europameisterschafts-Jahr gestartet, sondern hat den übertragenden Sendern auch Top-Quoten beschert. Das 2:1 am Dienstagabend gegen die Niederlande sahen nach Angaben von RTL im Durchschnitt 10,81 Millionen Menschen. Das bedeutete für den Kölner Privatsender einen Marktanteil von 41 Prozent.

Damit sahen den Sieg des DFB-Teams, den Niclas Füllkrug mit der Schulter in der Schlussphase sicherstellte, etwas mehr TV-Zuschauer als das 2:0 in Lyon gegen Frankreich am Samstagabend. Im ZDF verfolgten 10,121 Millionen (39,1 Prozent Marktanteil) den ersten Länderspiel-Sieg nach zuvor zwei Niederlagen und einem Remis.

Für RTL war es zugleich die erfolgreichste Länderspiel-Übertragung seit dem März 2019.