"Starke Technik, guter linker Fuß": Grabowska verstärkt die TSG Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim verpflichtet die polnische Nationalspielerin Dominika Grabowska. Die Mittelfeldspielerin war zuletzt für den französischen Erstligisten FC Fleury 91 aktiv und traf jüngst gegen das DFB-Team.

Grabowska ist der sechste Neuzugang im Kraichgau für die neue Saison. Der Vertrag der 25-Jährigen läuft bis zum 30. Juni 2026, wie der Klub am Mittwoch meldet.

Stephan Lerch, Sportlicher Leiter der TSG-Frauen, ließ zur Personalie wissen: "Durch die letzten Jahre in Frankreich sowie ihre zahlreichen Einsätze in der polnischen Nationalmannschaft konnte Dominika gerade auf internationaler Ebene viel mitnehmen. Sie ist eine Spielerin, die eine Menge erlebt hat und dies ins Team einbringen kann."

Die Polin sei zudem "ein Typ, der gerne Verantwortung übernimmt, was wir auch von ihr erwarten", hält Lerch fest, der auch die fußballerischen Fähigkeiten der Neuen lobt: "Ihre starke Technik gepaart mit ihrem guten linken Fuß macht sie zu einer flexibel einsetzbaren Offensivkraft. Neben ihrer Kreativität und Agilität verfügt Dominika zudem über eine hohe Laufbereitschaft und Aggressivität, die ihr gerade im Spiel gegen den Ball zugutekommt."

Jüngste Nationalspielerin Polens - Tor gegen den DFB

Grabowska hatte vor ihrem Transfer anno 2020 zum FC Fleury 91 in ihrem Heimatland für Gornik Leczna gespielt. In der abgelaufenen Saison absolvierte sie 18 Spiele und erzielte fünf Tore in der Division 1 Feminine. Für die polnische Nationalmannschaft kommt sie auf 75 Einsätze und acht Treffer. Sie ist übrigens die jüngste A-Nationalspielerin der Geschichte Polens und traf auch in der EM-Qualifikation gegen die DFB-Elf zum zwischenzeitlichen Führungstreffer - Endstand aus Sicht Polens war dann allerdings ein 1:3.

"Der Wechsel zur TSG und damit in die Bundesliga ist ein wichtiger Schritt für mich", unterstrich die Wechselnde, die im Kraichgau die Rückennummer 16 erhält. Ziel mit der TSG sei die "Qualifikation zur Champions League".

Grabowska ist nach Sara Ritter (Abwehr, SK Brann), Michelle Weiß (Abwehr, SV Werder Bremen), Chiara Hahn (Mittelfeld, SV Werder Bremen), Feli Delacauw (Mittelfeld, Fortuna Sittard) und Selina Cerci (Sturm, 1. FC Köln) die sechste Neue in Hoffenheim.