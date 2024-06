Starke Teamarbeit: Bardet fährt bei seiner letzten Tour ins Gelbe Trikot - Cavendish leidet

Auf der ersten Etappe der 111. Tour de France musste das Fahrerfeld vom Start in Florenz gleich mal 3600 Höhenmeter absolvieren. In Rimini triumphierte Romain Bardet vor seinem Teamkollegen Frank van den Broek - die Favoriten hielten sich trotz des welligen Profils noch zurück.

Romain Bardet hat die Auftaktetappe der 111. Tour de France gewonnen. Der 33 Jahre alte Routinier aus Frankreich siegte am Samstag auf den 206 Kilometern zwischen Florenz und Rimini vor seinem jungen Teamkollegen Frank van den Broek aus den Niederlanden. Beide rollten als Ausreißer wenige Sekunden vor dem Hauptfeld über den Zielstrich. Der Belgier Wout van Aert kam als Dritter vor Giro-Sieger Tadej Pogacar ins Ziel.

Nach dem erstmaligen Start der dreiwöchigen Landesrundfahrt in Italien übernahm Bardet bei seiner letzten Tour de France das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Nach der Dauphiné-Rundfahrt 2025 will der Franzose seine Karriere beenden. Ein erster großer Schlagabtausch zwischen den Top-Favoriten um Pogacar und Jonas Vingegaard blieb aus.

Einer aus der Spitzengruppe kommt durch

Die Profis mussten gleich zu Beginn eine anspruchsvolle Strecke mit insgesamt 3600 Höhenmetern und massiver Hitze bewältigen. Früh hatte sich eine Spitzengruppe gebildet, zu der auch van den Broek gehörte. Rund 50 Kilometer vor dem Ziel zerfiel diese, während Bardet aus dem Hauptfeld heraus attackierte und sich schnell absetzen konnte. Van den Broek wartete auf seinen Kapitän und machte sich dann gemeinsam mit ihm aus dem Staub. Als Duo überquerten sie auch den letzten Anstieg des Tages zum Cote de San Marino.

Auf den restlichen flachen 16 Kilometern Richtung Zielort Rimini schmolz der Vorsprung allerdings stetig, im Hauptfeld machte Visma - Lease a bike das Tempo. Vorne kämpften van den Broek und Bardet verbissen und retteten rund zehn Sekunden auf die Zielgerade. Dort löste sich Bardet aus dem Windschatten seines Teamkollegen und feierte seinen insgesamt vierten Tageserfolg bei der Tour de France. Im Jubel machte der 33-Jährige mit einer Geste aber auch gleich deutlich, wer dazu beigetragen hatte: der zehn Jahre jüngere van den Broek.

Tagessieger Romain Bardet bedankt sich bei seinem Teamkollegen Frank van den Broek. IMAGO/Belga

Cavendish in Schwierigkeiten

Einen bitteren Tag erlebte das Team Astana-Qazakstan. Der 39 Jahre alte Sprint-Star Mark Cavendish fiel schon vor dem ersten von sieben Anstiegen des Tages deutlich zurück und quälte sich über den größten Teil der Etappe. Cavendish, der sich zwischenzeitlich sogar übergeben musste, drohte bei einem Abstand zur Spitze von mehr als 32 Minuten aus dem Zeitlimit zu fallen, letztlich kam der Sprinter mit über 39 Minuten Rückstand in Rimini an. Cavendish peilt bei dieser Tour den alleinigen Rekord an. Bislang gewann der Brite 34 Etappen, genau wie der legendäre Eddy Merckx.

Bei sengender Hitze forderte die Hatz hinter dem Peloton auch ein Opfer bei der kasachischen Equipe: Michele Gazzoli musste aufgeben.

Am zweiten Tour-Tag gehen die Profis am Sonntag in Cesenatico an den Start. Die Stadt ist die Geburtsstadt des 2004 verstorbenen Tour-de-France-Siegers Marco Pantani. Die Etappe endet nach 199,2 Kilometern und einigen kurzen, aber knackigen Anstiegen in Bologna. Dort könnte ein Ausreißer mit Allrounder-Qualitäten siegen. Möglicherweise kommt es auch zu einem ersten Kräftemessen der Favoriten.

1. Etappe: Florenz - Rimini (206 km)

1. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM - firmenich 5:07:22 Std.; 2. Frank van den Broek (Niederlande) - Team DSM - firmenich + 0 Sek.; 3. Wout van Aert (Belgien) - Team Visma + 5; 4. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates; 5. Maxim Van Gils (Belgien) - Lotto Dstny; 6. Alex Aranburu Deba (Spanien) - Movistar Team; 7. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek; 8. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step; 9. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious; 10. Alberto Bettiol (Italien) - EF Education-EasyPost; ... 95. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 24:43 Min.; 102. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Red Bull-Bora-hansgrohe + 29:14; 103. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich; 104. Nils Politt (Hürth) - UAE Team Emirates; 121. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious; 125. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 129. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Wanty; 146. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - Israel-Premier Tech

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 1. Etappe:

1. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM - firmenich 5:07:12 Std.; 2. Frank van den Broek (Niederlande) - Team DSM - firmenich + 4 Sek.; 3. Wout van Aert (Belgien) - Team Visma + 11; 4. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates + 15; 5. Maxim Van Gils (Belgien) - Lotto Dstny; 6. Alex Aranburu Deba (Spanien) - Movistar Team; 7. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek; 8. Remco Evenepoel (Belgien) - Soudal Quick-Step; 9. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious; 10. Alberto Bettiol (Italien) - EF Education-EasyPost; ... 95. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 24:53 Min.; 102. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Red Bull-Bora-hansgrohe + 29:24; 103. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich; 104. Nils Politt (Hürth) - UAE Team Emirates; 121. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious; 125. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 129. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Wanty; 146. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - Israel-Premier Tech

Bergwertung, Stand nach der 1. Etappe:

1. Jonas Abrahamsen (Norwegen) - Uno-X Mobility 13 Pkt.; 2. Valentin Madouas (Frankreich) - Groupama-FDJ 11; 3. Frank Van Den Broek (Niederlande) - Team DSM - firmenich 9; 4. Jon Izagirre Insausti (Spanien) - Cofidis 8; 5. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM - firmenich 3; 6. Matej Mohoric (Slowenien) - Bahrain Victorious 1

Sprintwertung, Stand nach der 1. Etappe:

1. Frank Van Den Broek (Niederlande) - Team DSM - firmenich 33 Pkt.; 2. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM - firmenich 30; 3. Wout van Aert (Belgien) - Team Visma 22; 4. Sandy Dujardin (Frankreich) - Team TotalEnergies 20; 5. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 19; 6. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek 19; 7. Maxim Van Gils (Belgien) - Lotto Dstny 17; 8. Jonas Abrahamsen (Norwegen) - Uno-X Mobility 17; 9. Alex Aranburu Deba (Spanien) - Movistar Team 15; 10. Ryan Gibbons (Südafrika) - Lidl-Trek 15

Teamwertung, Stand nach der 1. Etappe:

1. Team DSM - firmenich (Deutschland) 15:22:11 Std.; 2. Team Visma (Niederlande) + 10 Sek.; 3. Ineos Grenadiers (Großbritannien); 4. Soudal Quick-Step (Belgien); 5. Lidl-Trek (USA); 6. Red Bull-Bora-hansgrohe (Deutschland); 7. EF Education-EasyPost (USA); 8. Movistar Team (Spanien); 9. Bahrain Victorious (Bahrain); 10. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate)