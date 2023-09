"Starke Stimme für den deutschen Fußball": Dreesen positioniert sich klar

Jan-Christian Dreesen wurde am Donnerstag bei der Generalversammlung der Europäischen Klub-Vereinigung in den Vorstand der ECA gewählt, der Bayern-Chef positionierte sich dann auch klar.

Zunächst freute sich Dreesen, der als stellvertretender Vorsitzender ebenso wie Oliver Mintzlaff von RB Leipzig in den ECA-Vorstand gewählt wurde und damit auf den Posten von Oliver Kahn folgt, "in diesem führenden Gremium des europäischen Klub-Fußballs Verantwortung zu übernehmen", zumal der FC Bayern und die ECA "eine lange Tradition pflegen". Der 56-Jährige will "unseren Führungsanspruch im internationalen Wettbewerb unterstreichen und gleichzeitig eine starke Stimme für den deutschen Fußball sein".

Die hat Dreesen dann gleich einmal genutzt, um vor einem wachsenden Einfluss sogenannter Multi-Club-Ownerships zu warnen. "Sicherlich muss man sich anschauen, wenn Spieler hin- und herwandern zwischen Klubs, die einem Eigentümer gehören. Das wird interessant sein, wie dem zu begegnen ist", meinte Dreesen, der eine "klare Haltung" gegen Multi-Club-Ownership hat. Ebenso wie BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Der deutsche Fußball muss da sehr wachsam sein, wir haben da eine wachsamere Blickrichtung als es in vielen anderen Ländern der Fall ist."

Stellung bezog Dreesen nach der Versammlung am Donnerstag auch mit Blick auf das Transferfenster, das in Deutschland wie in vielen anderen Ländern seit dem 1. September geschlossen ist, vor allem aber in Saudi-Arabien erst nach dem 7. September dicht gemacht wird. "Ich würde es bevorzugen, wenn das Transferfenster gleichzeitig schließt", sagte Dreesen, zumal europäische Topklubs im Falle eines Wechsels nach dem 1. September in das Königreich keinen Ersatz mehr holen könnten.

"Von China spricht heute kein Mensch mehr"

Ob das Transfergeschehen rund um die die Saudi Professional League herum - so wurden Spieler wie Neymar (Al-Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) oder Sadio Mané (Al-Nassr um Cristiano Ronaldo) mit riesigen Verträgen gelockt und immense Ablösesummen gezahlt - auch nachhaltig ist, bleibt laut Dreesen abzuwarten: "Wir hatten eine ähnliche Situation mit China, davon spricht heute kein Mensch mehr."

Ein Finale eines europäischen Top-Wettbewerbs in Ländern wie Saudi-Arabien oder auch in den USA sieht Dreesen auch nicht: "Wir müssen unsere Spiele weiterhin in Europa bestreiten."