Starke Reaktion

Nach dem Aus im Pokal und der Niederlage in der Bundesliga in Mainz stand Leipzig gewaltig unter Druck. In Belgrad aber machte RB schon das Champions-League-Achtelfinale klar.

Gute Aussichten

Als Tabellenführer in ihren Gruppen gehen Freiburg und Leverkusen in den 4. Spieltag der Europa League. Leverkusen will seine weiße Weste verteidigen, Freiburg mit einem Sieg international überwintern.

Schlechte Entwicklung

Sein Weg zu Glanz und Gloria war schon vorgezeichnet. Doch seit seinem Kreuzbandriss im März 2021 kann der Stuttgarter Silas nicht an alte starke Leistungen anknüpfen. Der große Report.