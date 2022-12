"Starke Persönlichkeit": Bamberg holt Simmons

Die Saison von Brose Bamberg läuft bisher alles andere als nach Plan. Nun hat der einstige Serienmeister nachgerüstet und Guard Gerel Simmons verpflichtet.

Neu in Bamberg: Gerel Simmons. imago images/Beautiful Sports

"Gerel gibt uns Entlastung und Bereicherung auf der Guard-Position. Er kommt aus Nymburk, hat dort Champions League gespielt, ist also mit dem Level und dem Tempo bestens vertraut. Er hat einen guten Charakter, ist eine starke Persönlichkeit - das war und ist sehr wichtig für uns. Ich bin überzeugt, dass er uns schnell helfen kann", so Coach Oren Amiel auf der Website der Oberfranken.

Simmons hat in Bamberg einen Vertrag bis zum Ende der Saison unterschrieben. Beim tschechischen Spitzenklub ERA Nymburk stand der 1,88 Meter große Shooting Guard zuletzt in der heimischen Liga und der Basketball Champions League durchschnittlich rund 24 Minuten auf dem Parkett und erzielte dabei im Schnitt 14,5 Punkte.

Schon gegen Heidelberg im Aufgebot

"Während der Saison einen Klub zu wechseln gehört zu unserem Job dazu. Daher habe ich damit kein Problem und konnte mich bisher auch immer schnell akklimatisieren. Was ich bisher gesehen habe, hat mich in meiner Entscheidung für Brose sehr bestärkt. Ich kann versprechen, dass ich zu jeder Zeit vorne wie hinten hundertprozentigen Einsatz bringe", so der neue Mann.

Simmons ist bereits seit einigen Tagen in Bamberg, hat mit dem Team trainiert und steht schon heute Abend gegen Heidelberg erstmals im Kader.