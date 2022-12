Starke Oilers-Serie gegen Nashville hat ein Ende - Peterkas Sabres siegen weiter

Für die deutschen NHL-Profis war es ein Abend mit gemischten Gefühlen. Mit einem Grinsen hervor ging einzig John-Jason Peterka.

Der Lauf hält an: John-Jason Peterka gewann mit den Sabres erneut. imago images

Denn: Die Siegesserie der Buffalo Sabres um Stürmer John-Jason Peterka hält weiter an. Das 3:2 bei den Vegas Golden Knights bedeutete für das Team um den 20-jährigen Deutschen bereits den vierten Erfolg nacheinander. Nach einer 3:0-Führung ließen die Sabres im Schlussdrittel zwei Gegentreffer zu und mussten noch einmal zittern, sicherten sich aber schließlich doch die zwei Punkte. Peterka blieb für die Franchise aus dem US-Bundesstaat New York in 9:27 Minuten Einsatzzeit ohne Scorerpunkt. Torhüter Ukko-Pekka Luukkonen wehrte satte 41 Schüsse ab.

Dritte Niederlage in Folge für Draisaitl & Co.

Nur einen Zähler gab es andernorts für Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers beim 3:4 nach Verlängerung bei den Nashville Predators. Draisaitl blieb ohne Treffer oder Assist für die Kanadier, die zuvor achtmal in Serie gegen Nashville gewonnen hatten. Für die Oilers war es die dritte Pleite in Folge.

Verteidiger Moritz Seider und seine Detroit Red Wings unterlagen derweil bei den Washington Capitals ebenfalls mit 3:4 nach Verlängerung. Auch Seider blieb dabei ohne Scorerpunkt.

Was bedeuten die jüngsten Ergebnisse für das Tableau? Edmonton (36 Punkte) steht im Westen auf einem Wildcard-Platz, im Osten liegen Buffalo (34) und Detroit (33) ein gutes Stück dahinter. Nach aktuellem Stand würden die New York Islanders (38) als letztes Team in die Play-offs einziehen.