Starke Niederschläge in der Nacht: Alpine Rennen abgesagt

Den ersten Slalom der Saison hatte der Österreicher Manuel Feller in Gurgl gewonnen, auf den zweiten Sieger muss noch gewartet werden. Das Rennen in Val d'Isere musste am Sonntagmorgen abgesagt werden. Auch die Frauen konnten in St. Moritz nicht auf die Piste gehen.

Blieb am Sonntag im Wartestand: Linus Straßer. IMAGO/GEPA pictures