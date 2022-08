"Starke Möglichkeit für unsere Offensive": George verstärkt Bayreuth

Außenstürmer Jann George (30) hat seinen Vertrag bei Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue mit sofortiger Wirkung aufgelöst und schließt sich Liga-Konkurrent Bayreuth an.

Kurz vor Ende des Transferfensters ist der SpVgg Bayreuth ein echter Transfercoup gelungen: Außenstürmer Jann George verstärkt die Oberfranken und komplettiert den Kader des Drittliga-Aufsteigers. Der gebürtige Nürnberger war erst im Winter des vergangenen Jahres von Jahn Regensburg nach Aue gewechselt, doch nach nur acht Einsätzen (kein Tor), allesamt von der Bank, spielte er zuletzt keine Rolle in den Plänen des ehemaligen Bayreuther Trainers Timo Rost.

Mit der Vertragsauflösung endet nun das kurze Intermezzo des 30-Jährigen in Sachsen bereits wieder. Wie lange das neue Arbeitspapier des Deutsch-Amerikaners läuft, ließen die Bayreuther nicht verlauten.

Sportdirektor Michael Born freute sich in den Vereinsmedien über die Neuverpflichtung. "Wegen seiner Erfahrung und seiner Verbindung zu Bayreuth sind wir uns sicher, dass Jann dazu beitragen wird, unser Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen", wird der 54-Jährige auf der Vereinswebsite zitiert. "Mit ihm haben wir eine weitere starke Möglichkeit für unsere Offensive", so Born weiter.

Erst drei Tore in sechs Spielen

George, der wohl in der ersten Elf der "Altstädter" eingeplant werden darf, bringt 123 Spiele in der 2. Bundesliga im Gepäck mit und erzielte dabei 22 Tore. Zudem lief er 38-mal in der 3. Liga auf, wo er zehnmal traf. Die Bayreuther erzielten in sechs Spielen erst drei Tore und hoffen natürlich, dass der neue Mann für mehr Gefahr in der Offensive sorgt.