"Starke Mentalität": Sandhausen verstärkt sich mit Mehlem

Kurz vor Transferschluss legt Sandhausen personell nochmal nach und leiht Marcel Mehlem vom SC Paderborn aus.

Der SV Sandhausen hat sich am Deadline-Day mit dem Liga-Konkurrenten SC Paderborn auf ein Leihgeschäft geeinigt und verpflichtet Marcel Mehlem bis zum Saisonende.

Mehlem ist nach Kerim Calhanoglu, Franck Evina, Raphael Framberger und Hamadi Al Ghaddioui bereits der fünfte Winterneuzugang des SV Sandhausen in der laufenden Saison 2022/23.

Der 27-jährige Mehlem wechselte im Sommer 2021 aus Belgien von Union Saint-Gilloise an die Pader und absolvierte für den SCP07 seither 35 Zweitliga-Spiele, in denen er einen Treffer erzielte. In der aktuellen Spielzeit kam der Mittelfeldspieler auf sieben Einsätze.

"Mehlem kennt die Liga und braucht keine Anpassungszeit"

"Die Leihe von 'Cello' ergab sich kurzfristig, sodass wir uns entschieden, mit ihm das zentrale Mittelfeld zu stärken", wird Mikayil Kabaca, sportlicher Leiter des SV Sandhausen, auf der Vereinswebsite zitiert. "Mit Marcel haben wir einen Spieler gewonnen, der die Liga kennt und keine Anpassungszeit brauchen wird."

"Ich kenne und schätze das Trainerteam Alois Schwartz und Dimi Moutas noch aus Karlsruher Zeiten. Ich möchte mit dem SVS eine erfolgreiche Rückrunde spielen, möglichst viel auf dem Platz sein und so helfen, dass wir das Saisonziel erreichen", so Marcel Mehlem nach seiner Ankunft in Sandhausen.

Marcel zeichnen seine starke Mentalität und seine aggressive Spielweise aus. Alois Schwartz

Die Sandhäuser kämpfen gegen den Abstieg, starteten aber mit einem enorm wichtigen 2:1-Erfolg bei Arminia Bielefeld in die Rückrunde und erklommen Tabellenplatz 12. Der Abstand zum neuen Tabellenletzten 1. FC Magdeburg beträgt aber nur zwei Zähler.

"Ich freue mich, dass wir einen zweitligaerfahrenen und im Zentrum flexibel einsetzbaren Spieler verpflichten konnten", sagt SVS-Coach Alois Schwartz zum Neuzugang. "Marcel zeichnen seine starke Mentalität und seine aggressive Spielweise aus", berichtet der Trainer von der gemeinsamen Zeit in Karlsruhe, wo Mehlem ausgebildet wurde.