"Starke Mannschaft": Roses Lob für Leverkusen

Der Prozess der Umstellung dauert bei Borussia Dortmund an. Zum Re-Start nach der Länderspielpause steht mit dem Gastspiel in Leverkusen eine Standortbestimmung an. "Da wollen wir uns stellen", kündigte BVB-Coach Marco Rose an.

Ob die erste Länderspielpause eine Art Zäsur sei, also seine neue Ideen implementiert und verinnerlicht wären, wurde Marco Rose am Donnerstag zum Ende dieser Periode gefragt. "Die Idee klingt in der Theorie gut", antwortete er schmunzelnd. In der Praxis aber dauert der Prozess nach der schwierigen Vorbereitung und der neuerlichen Pause noch an.

"Wenn man zwei Spieler im Training hat und die Hälfte verletzt zurückkommt, zeigt das, dass wir noch eine Weile zu tun haben", befand Rose und erklärte: "Wir haben einen neuen Trainer hier. Und auch wenn es keine grundsätzlich neue Spielidee gibt, unter Edin Terzic wurde schon sehr viel in Richtung Vorwärtsverteidigen und aktiver Fußball spielen gearbeitet, gibt es noch viele neue Dinge zu bearbeiten, die neue Grundordnung etwa." Es gebe also "noch ein paar Themen, an denen wir arbeiten wollen, aber in den letzten 14 Tagen nicht arbeiten konnten".

Rose: "Wollen uns stellen und schauen, wie weit wir unter den aktuellen Umständen sind"

Die Partie bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte aber eine weitere Standortbestimmung sein, glaubt der Coach: "Da wollen wir uns stellen und schauen, wie weit wir unter den aktuellen Umständen sind." Schließlich gehe es gegen einen "Gegner im Kampf um die Champions-League-Plätze, einen Gegner auf Augenhöhe, eine Mannschaft, die hervorragend besetzt ist".

Und auch gegen ein Team, das ebenfalls einen neuen Trainer hat. Mit Gerardo Seoane ist Leverkusen bestens gestartet, liegt sogar noch einen Punkt vor dem BVB. Rose lobt: "Jeder Trainer hat eine gewisse Idee. Die ist schon relativ deutlich zu erkennen." Leverkusen, in den ersten Spielen meist im 4-2-3-1 oder 4-2-2-2, spiele "mit sehr guter defensiver Organisation und sehr aggressiv gegen den Ball", so Rose: "Sie versuchen Bälle zu gewinnen und sind sehr gefährlich im Umschaltspiel und haben viel Tempo vorne."

Rose: "Müssen uns auf eine intensive Partie einstellen"

Namentlich seien das Moussa Diaby und Jeremie Frimpong auf der rechten Seite und Paulinho links, aber "sie haben auch hervorragende Fußballer im Zentrum". Roses Fazit: "Das ist eine starke Mannschaft, bei der wir uns auf eine intensive Partie einstellen müssen - das ist in der Bundesliga aber auch nichts Neues." Das Rezept für sein Team ist klar: "Dagegenhalten, gut verteidigen, Qualität auf den Platz bringen." Und, neben aller Analyse der gegnerischen Stärken, geht es auch darum, zu wissen, "wo wir dem Gegner wehtun und ihn beschäftigen können".