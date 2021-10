Starke Debüts von Tillman und Schade

Bei seiner Premiere schenkt Trainer Di Salvo gleich drei Neulingen das Vertrauen und wird belohnt.

Schon nach elf Minuten ließen die beiden ihre Klasse aufblitzen. Da flankte Malik Tillmann gefühlvoll auf den einlaufenden Kevin Schade, dessen Kopfball verfehlte nur knapp sein Ziel und landete am Außenpfosten.

Es war erstaunlich, wie vor allem diese beiden Debütanten dem Spiel der U 21 beim 3:2-Sieg gegen Israel gleich ihren Stempel aufdrückten. Da hatte Trainer Antonio Di Salvo, der zudem auch Gladbachs Luca Netz seine Premiere gönnte, ein gutes Gespür bewiesen. Der Reihe nach:

Ein Zehner mit Zug zum Tor

Malik Tillman (FC Bayern München II): "Ich weiß, dass er ein großes Talent ist, deswegen wollte ich ihn unbedingt dabei haben", erklärte Di Salvo, "er hatte zuletzt auch in der U 20 zwei tolle Spiele gemacht." Deshalb nun die vorgezogene Beförderung des erst 19 Jahre alten Tillmans in die U 21. Der Offensivspieler, der bei den kleinen Bayern heranreift, zog als Zehner die Fäden, wurde aber mit enormem Zug zum Tor immer wieder auch selbst gefährlich. Schon nach einer guten halben Stunde krönte er seinen ersten Auftritt mit seinem ersten Treffer, als er entschlossen in den gegnerischen Strafraum eindrang und den Ball überlegt und wuchtig zum 1:1 ins Eck platzierte. Später verhinderte nur die Querlatte Tillmans zweites Tor (70.). Insgesamt ein starkes Debüt des jüngeren Bruders des Fürther Profis Timothy Tillman. "Er hatte vor einem guten Jahr einen Kreuzbandriss und hat eine Leidenszeit hinter sich", freute sich Di Salvo über den gelungenen Auftakt.

Fusion aus Tempo, Technik, Tricks

Kevin Schade (SC Freiburg): Der Flügelstürmer spielte sogar noch einen Tick auffälliger als Tillman. Immer wieder ließ der Freiburger, der bereits vier Bundesliga-Einsätze in dieser Saison beim SC vorweisen kann, bei seinen Dribblings eine gelungene Fusion von Technik, Tempo und Tricks aufblitzen. Seine Wendigkeit unterlegt Schade aber auch mit einem guten Schuss Körperlichkeit und nutzt seine 1,83m auch im Luftkampf mutig. In der oben beschriebenen Szene scheiterte er noch am Pfosten, zwei Minuten vor Schluss aber wuchtete er einen Kopfball von Kölns Noah Katterbach unwiderstehlich zum 2:2 in die Maschen. "Die Wucht von Kevin war sensationell", schwärmte Di Salvo, "wenn man Spieler in Freiburg ist, marschiert man, das hat er heute gezeigt, er ist schnell und hat auch einen super Kopfball, Dinge, die er super umgesetzt hat."

Der Jüngste blieb eher unauffällig

Luca Netz (Borussia Mönchengladbach): Der Jüngste im deutschen Aufgebot durfte als Linksverteidiger auch gleich von Beginn an ran und zeigte ein solides, aber eher unauffälliges Debüt. Der erst 18 Jahre alte Netz, der zuletzt bei der Borussia in der Bundesliga erste Einsätze sammelte, spielte zwar verlässlich mit, hatte aber defensiv durchaus Probleme mit den konter- und sprintstarken Israelis. Auch die Offensive konnte Netz nicht nachhaltig beleben. Die wirkungsvollen Flanken schlug später der für ihn eingewechselte Katterbach. Dennoch wächst auf der ohnehin dünn besiedelten Position hinten links mit Netz eine gute Alternative heran.

