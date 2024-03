Starke Antwort im zweiten Drittel: Titelverteidiger München feiert Auftaktsieg

Die Viertelfinals in den Play-offs der DEL sind gestartet: Am Samstagnachmittag gingen die Straubing Tigers in der Serie gegen Schwenningen Wild Wings in Führung, am Abend hat Titelverteidiger München bei den Grizzlys Wolfsburg einen Auftaktsieg gefeiert.

Der EHC Red Bull München feierte einen Auftaktsieg im Play-off-Viertelfinale. IMAGO/Eibner