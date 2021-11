Stark: "Wir wissen, was auf dem Spiel steht"

Er wird Hertha BSC beim innerstädtischen Duell am Samstagabend als Kapitän aufs Feld führen. Vor dem Spiel beim 1. FC Union prophezeit Niklas Stark: "Es wird ein geiles Derby."

Eine Brandrede für die Kabine hat sich Niklas Stark bislang nicht zurechtgelegt. Extra-Motivation ist nicht nötig vor dem fünften Bundesliga-Derby gegen den Rivalen aus Köpenick, der seit mehr als einem Jahr in der Tabelle ununterbrochen vor dem Klub aus dem Westen der Stadt liegt. 0:1 unterlag Hertha im November 2019 bei der Bundesliga-Erstauflage des Derbys im November 2019 beim damaligen Aufsteiger Union - kurze Zeit später war Ante Covic seinen Job als Hertha-Coach los. In den drei Partien seitdem blieben die Blau-Weißen ungeschlagen (4:0, 3:1, 1:1) - und wollen diese Serie am Samstagabend ausbauen. Der zweimalige Nationalspieler Stark wird dann für den rotgesperrten Dedryck Boyata die Spielführer-Binde tragen. Am Mittwoch sprach der frühere Nürnberger in einer Medienrunde über …

… die Atmosphäre vorm Derby: "Die Stimmung bei uns ist gut. Viele waren auf Länderspielreise, kommen jetzt zurück und haben gleich ein Derby vor der Brust. Das in die Köpfe reinzukriegen, ist nicht einfach, aber das bekommen wir auf jeden Fall hin. Wir wissen, wie wichtig das Spiel für unsere Fans ist und auch für uns - auch wegen der Punkte, wenn man auf die Tabelle schaut. Deswegen gehen wir mit 100 Prozent durch die ganze Woche und in den Samstag."

… die Dinge, die Hertha abrufen muss: "Wir haben die letzten Spiele schon eine ganz gute Kompaktheit gezeigt. Daran gilt es festzuhalten. Wir müssen unser Spiel durchziehen und unsere Stärken ausspielen. Dann werden wir da Punkte holen."

… das Thema Sicherheit nach den Ausschreitungen beim Derby 2019: "Das ist ein Thema, auf das man schauen muss, auch wenn es nicht unser Thema ist. Wir Spieler sind völlig konzentriert auf unser Spiel. Wenn wir da ein Prozent nachlassen, ist es nicht unser Spiel. Was da passieren wird, weiß man im Vorfeld nicht. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen."

… die Ausgangslage: "Es kann ein knappes, kampfintensives Spiel werden, weil beide Mannschaften das hergeben - nicht nur wegen des Derbys. Beide Mannschaften kommen über die Kompaktheit und den Kampf. Deswegen wird’s ein geiles Derby, auf das man sich freuen kann."

… Motivation: "Jeder, der ein bisschen was darüber gehört hat, weiß, wie wichtig dieses Spiel ist. Da ist keine Extra-Motivation nötig. Wir wissen, was auf dem Spiel steht."

… Herthas Ist-Zustand: "Am Anfang hatten wir nicht das Konstrukt, das wir jetzt ein bisschen gefunden haben. Es ist ein bisschen schwer einzuordnen, wo wir stehen. Im Moment legen wir eine gute Kompaktheit an den Tag. Jeder weiß, was er zu tun hat. Jeder zeigt eine gute Laufleistung, eine gute Zweikampfquote. Im Moment sind wir auf einem guten Weg. Das gilt es weiterzuführen."

Weiß, wie Derbys in Köpenick laufen: Niklas Stark. imago images/Camera 4

… die Steigerung im Defensivverhalten: "Manches braucht einfach Zeit. Es sind neue Spieler dazugekommen. Man muss sich aufeinander einstellen, die Abstände müssen wieder passen, die Automatismen müssen eingestellt werden. Das braucht Zeit, das haben wir vorher schon gesagt. Es ist schwer zu glauben, weil es oft erzählt wird - aber es ist halt einfach so. Jetzt haben wir uns ein bisschen gefunden, wie ich finde. Es fühlt sich auch besser an auf dem Platz. Und wenn man ein besseres Gefühl hat, kommen auch ein paar Punkte mehr raus. Man wächst jetzt ein bisschen zusammen. Da gilt es weiterzuarbeiten und das zu festigen, dass da was entsteht."

… die Stadion-Vollauslastung im Derby trotz steigender Inzidenz-Zahlen: "Ein volles Stadion und die Stimmung zu haben, das ist schon geil. Da drüben wird schon was abbrennen. Aber natürlich hat man im Hinterkopf, dass die Zahlen wieder rasant nach oben gehen. Da ist es auch ein bisschen komisch. Aber es ist nicht unsere Entscheidung, ob das Stadion voll oder leer ist. Wir müssen den Fokus auf unseren Job legen."

… seinen im Sommer auslaufenden Vertrag und die offene Zukunft: "Wir sind in der Derby-Woche und in einer wichtigen Saison-Phase. Da geht kein Gedanke irgendwoanders hin. Deshalb gibt es da nichts zu sagen. Jetzt ist voller Fokus aufs Derby und die Spiele danach - und dann wird man sehen, wie die Gespräche laufen."