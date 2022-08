Stark verlässt Dresden und wechselt in die Türkei

Dynamo Dresden kann in Zukunft nicht mehr auf die Dienste von Yannick Stark zurückgreifen. Der Mittelfeldspieler ist in die Türkei gewechselt.

Stark wechselt mit sofortiger Wirkung zum türkischen Zweitligisten Manisa FK, wo er einen Zweijahresvertrag erhält. Der zentrale Mittelfeldspieler stand seit der Spielzeit 2020/21 in Dresden unter Vertrag und lief insgesamt in 73 Pflichtspielen für die Sachsen auf (vier Tore).

Der 31-Jährige war vom SV Darmstadt 98 zur SGD gekommen und in seiner ersten Saison in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Mit 31 Drittligaspielen sowie drei Toren war er dabei einer der Eckpfeiler der Aufstiegsmannschaft. Unter Trainer Markus Anfang spielte Stark zuletzt kaum noch eine Rolle. In vier Einsätzen in dieser Saison kam er gerade einmal auf 81 Spielminuten.

Der Vertrag des gebürtigen Darmstädters wäre noch bis zum 30. Juni 2023 gelaufen. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.