Stark: "Jeder Ball, jeder Pass war weg"

Die Defensive ein Torso, die Offensive am Rande der Unsichtbarkeit, dazu zwei Schlüsselspieler verletzt ausgewechselt: Herthas kurzzeitiger Aufschwung unter Neu-Trainer Tayfun Korkut hat am Dienstagabend beim 0:4 in Mainz ein jähes Ende gefunden.

Das Ziel der Dienstreise war klar: den Gegner fordern - und mit einem Sieg in der Tabelle mit ihm nach Punkten gleichziehen. Heraus kam für Hertha BSC ein 90-minütiges Komplett-Desaster, das fatal an andere Auswärts-Fiaskos dieser Saison - das 0:5 in München, das 0:6 in Leipzig, das 0:2 bei Union - erinnerte. "Einen gebrauchten", mehr noch, "einen absolut gebrauchten Abend" bilanzierte Tayfun Korkut nach dem dritten Spiel unter seiner Regie.

Die guten Eindrücke der ersten beiden Partien (2:2 in Stuttgart, 2:0 gegen Bielefeld) verwischte seine Elf am Dienstagabend mit einem in jeder Hinsicht unzulänglichen Auftritt. "Wir hatten keinen Ballbesitz und haben die Zuteilung nicht gefunden", sagte Abwehrspieler Niklas Stark. "Mainz ist eine dynamische Mannschaft, die uns gut gepresst hat, damit konnten wir nicht gut umgehen - jeder Ball, jeder Pass war weg. Wir haben keine Lösungen gefunden." Coach Korkut brachte die eklatanten Unterschiede zu den ersten 180 Liga-Minuten seiner Berliner Amtszeit auf den Punkt: "Was uns in den ersten beiden Spielen ausgezeichnet hat, dass wir Spielkontrolle und Ballbesitz hatten, das hat uns diesmal absolut gefehlt. Klar stand auf der anderen Seite eine Mannschaft, die eine unheimliche Intensität in so ein Spiel reinbringt. Aber wir hatten sehr viele einfache Ballverluste dabei, ohne Gegnerdruck. Wenn du es nicht schaffst, dich aus Pressing-Situationen zu lösen, kann der Gegner immer wieder nach vorn attackieren und dich unter Druck setzen und du musst eher nach hinten spielen. Daran lag’s."

Neben gravierenden Problemen in der Zuordnung und der Unfähigkeit, die fast im Minutentakt hereinsegelnden Mainzer Flanken zu unterbinden, war das Spiel nach Balleroberung ein Hauptmanko. 272 Pässe und eine Passquote von 63,2 Prozent - das waren verheerende Zahlen. Eine schlechtere Passquote hatte Hertha zuletzt am 24. Spieltag der Saison 2017/18 beim 0:0 bei den Bayern (24. Februar 2018, damals 61,9 Prozent bei 244 gespielten Pässen). "Wir haben in keinster Weise hinbekommen, was wir uns vorgenommen hatten - gegen diese Intensität einen ruhigen Ballbesitz hinzubekommen. Das hat uns vor große Probleme gestellt, vor allem nach dem ersten Gegentor", lautete Korkuts ernüchtertes Fazit. "Wir sind in keinster Weise zurückgekommen ins Spiel."

Mainz hat überragend gepresst und sich in einen Rausch gespielt. Davie Selke

Auch die Korrekturen zur Pause - mit den Einwechslungen von Kevin-Prince Boateng und Marco Richter für die restlos überforderten Lucas Tousart und Deyovaisio Zeefuik - griffen nicht. "Wir hatten einen guten Plan in der Halbzeit, wollten Druck erzeugen und zeigen, dass wir noch da sind. Und dann machte Mainz relativ schnell das 3:0", sagte Stürmer Davie Selke. "Wir waren sehr motiviert dagegenzuhalten, aber wir haben es nicht hinbekommen. Wir hatten in der Halbzeitpause angesprochen, dass es bei dem Pressing schwer ist, von hinten raus zu spielen. Vielleicht hätten wir da früher auf die langen Bälle gehen sollen. Mainz war schneller, agiler, hat überragend gepresst und sich in einen Rausch gespielt. Und unser Spiel hat nicht funktioniert." Und zwar so gar nicht. "Wir wussten, dass wir gefordert werden", befand Korkut. "Wir haben es nicht geschafft, das Gegenmittel zu finden. Wir sind auch in der zweiten Halbzeit wieder in die Muster verfallen, die wir ab der 15. Minute hatten."

Nach diesem "Totalausfall der Mannschaft" (Kevin-Prince Boateng) wartet am Samstag mit Borussia Dortmund die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Hertha muss sie womöglich ohne die in Mainz verletzt ausgeschiedenen Leistungsträger Stevan Jovetic (Wade) und Suat Serdar (Knie) angehen. Korkut will das machen, wofür er geholt wurde: arbeiten - nicht lamentieren: "Es waren in Mainz wieder neue Eindrücke für mich und fürs ganze Trainer-Team. Die ersten beiden Spiele und das Mainz-Spiel, das waren große Unterschiede. Für uns geht es darum, die Eindrücke zu analysieren und uns gut vorzubereiten aufs Wochenende." Und er klang fast wie sein Vorgänger Pal Dardai („Ich bin kein Zauberer.“), als er sagte: "Es gibt keinen magischen Knopf, es ist harte Arbeit. Und wir werden hart arbeiten." Nötig ist’s.