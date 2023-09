Stark fehlt Werder in Darmstadt - Fragezeichen bei Keita

Werder Bremen will in dieser Saison erstmals in der Fremde punkten. Am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Darmstadt fehlt mit Niklas Stark allerdings ein wichtiger Spieler. Und auch bei Naby Keita wird es eng.

Führte Bremen gegen Köln als Kapitän aufs Feld: Niklas Stark. IMAGO/Jan Huebner