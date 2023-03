Stark bei eigenem Aufschlag: Zverev erreicht Viertelfinale von Dubai

Nach durchwachsenem Saisonstart kommt Alexander Zverev langsam in einen Rhythmus. Im Achtelfinale von Dubai bezwang er den Qualifikanten Christopher O'Connell mit 7:5, 6:4.

Alexander Zverev kann seine Fortschritte nach der langen Verletzungspause erstmals auch in Ergebnisse ummünzen: Der Olympiasieger aus Hamburg steht im Viertelfinale des ATP-Turniers von Dubai. Zverev setzte sich am Mittwoch souverän mit 7:5, 6:4 gegen den Australier Christopher O'Connell durch und hat damit schon jetzt sein bislang bestes Abschneiden in dieser Saison sicher.

Zverev gelang es erstmals in diesem Jahr, zwei Matches bei einem Turnier zu gewinnen. In der ersten Runde hatte er bei einem Dreisatzsieg gegen den formstarken Tschechen Jiri Lehecka vor allem kämpferisch überzeugt und war zufrieden, dass er "einen Weg gefunden" hatte.

Gegen O'Connell machte der einstige Weltranglistenzweite, der nach seiner schweren Knöchelverletzung aus dem vergangenen Sommer monatelang pausieren musste, erneut einen physisch starken Eindruck und nutzte seine wenigen Breakchancen konsequent.

Selbst ließ er wiederum keine einzige zu und machte starke 90 Prozent der Punkte bei eigenem ersten Aufschlag. Auch drei Viertel der zweiten Aufschläge führten zu Punktgewinnen - mit beiden Quoten lag er damit klar über denen seines Gegners (74 bzw. 63 Prozent). Mit 30 Gewinnschlägen und nur zehn unerzwungenen Fehlern stimmten auch weitere Statistiken mit der Leistung Zverevs überein. Nur bei gegnerischem Aufschlag wies er zeitweise große Probleme auf.

Weiter geht es für die deutsche Nummer eins im Viertelfinale gegen Lorenzo Sonego (Italien), der den an Position 4 gesetzten Felix Auger-Aliassime (Kanada) mit 7:6, 6:4 ausschaltete.