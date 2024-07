Star-Receiver Jefferson ist nicht sauer auf Cousins - "kein Stück"

Die Minnesota Vikings haben in Justin Jefferson den vielleicht aktuell besten Wide Receiver der NFL in den eigenen Reihen. Doch sie haben auch seinen kongenialen Partner verloren. Das stimmt Jefferson aber nicht ungemütlich.

Vom blinden Verständnis wird im Mannschaftssport gern geschrieben, wenn vor allem zwei Kollegen schier magisch miteinander verbunden sind und alles zwischen diesen beiden Athleten zu klappen scheint.

Absolut zugetroffen hat das über Jahre auf Justin Jefferson und Kirk Cousins bei den Vikings. Der im NFL Draft 2020 in der 1. Runde nach Minneapolis geholte Wide Receiver hat dadurch in seinen bisherigen vier Jahren in der Liga jeweils über 1000 Receiving Yards erreicht - selbst letzte Saison, als Jefferson aufgrund einer Verletzung insgesamt nur zehn Partien absolviert hat. Das reichte dennoch für 1074 Yards.

Doch nun ist sein jahrelanger Quarterback-Begleiter weg - wie übrigens schon zu großen Teilen 2023/24, weil auch Spielmacher Cousins vom Verletzungspech geplagt war. Diagnose Ende Oktober 2023: Achillessehnenriss und Saison-Aus. Aus den Gerüchten, der 35-jährige Routinier könnte sich nochmals zu einer Vertragsverlängerung mit dem Franchise einigen, wurde aber nichts. Am Ende zog Cousins für viel, viel Geld weiter zu den Atlanta Falcons.

Die Optionen: Darnold und McCarthy

Und die Vikings? Die blieben zunächst auf dem Trockenen sitzen, weil das Vertrauen in Jaren Hall und Nick Mullens offensichtlich nicht groß genug war, Übergangslösung Joshua Dobbs als Backup weiter zu den San Francisco 49ers zog und somit kein Starting Quarterback mehr da war.

Deswegen griffen die Vikes zunächst auf dem freien Markt zu und angelten sich Sam Darnold (Third Overall Pick 2018) nach dessen überschaubaren Kapiteln bei den New York Jets, Carolina Panthers sowie Niners - und schnappten darüber hinaus im diesjährigen NFL Draft bei Rookie J. J. McCarthy (1. Runde, 10. Stelle) zu. Der 21-Jährige soll langfristig aufgebaut werden, weswegen wohl auch zunächst der 27-jährige Darnold starten darf.

Doch was kann bei diesem Szenario erwartet werden - zumal die NFC North mit Gegner wie den Detroit Lions, Green Bay Packers und Chicago Bears auch von der Podcast-Crew "Icing the kicker" als bretthartes Pflaster beschrieben wird? kicker-Experte Adrian Franke geht in seiner aktuellen Kolumne (Das Top-10-Ranking: Diese Quarterbacks haben die besten Umstände) zwar davon aus, dass gute bis sehr gute Umstände für die beiden Minnesota-Quarterbacks vorherrschen. Am Ende des Tages muss sich das alles aber zeigen - und eben auch, wie stark der gerade erst fürstlich entlohnte Top-Receiver Jefferson im Passspiel ohne Cousins letztlich auftrumpfen kann.

Kirk, Sam oder J. J.? "Es spielt keine Rolle"

Blick auf die bevorstehende Saison: Justin Jefferson. FilmMagic

Der Umstand, dass sich Cousins und die Vikings nicht auf einen Verbleib geeinigt haben und der Oldie letztlich weiter nach Atlanta gezogen ist, stimmt den auch in der neuen Netflix-Serie Receiver auftauchende Jefferson übrigens nicht missmutig.

"Ich bin gar nicht sauer auf ihn - kein Stück", sagte der 25-Jährige nun in der Rich Eisen Show und konnte den Entschluss des Quarterbacks dabei auch nachvollziehen: "Ich wusste, dass Kirk das tun würde, was wirtschaftlich für ihn am besten ist. Und ich wusste, dass hier nicht alles so war, wie er es am liebsten haben wollte. Es fühlte sich für mich so an, als brauchte er einen Neustart und eine neue Chance. Genau deswegen bin ich nicht sauer auf ihn - ich danke ihm vielmehr für das, was er mir alles gegeben hat." Dass nun ein anderer Quarterback die Bälle in seine Richtung wirft, sei Jefferson egal: "Es spielt keine Rolle, ob Kirk, Sam oder J. J. - ich will es für denjenigen so einfach wie möglich machen."

