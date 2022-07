Stano Weltmeister über 35 Kilometer Gehen - Holt Mihambo zum Abschluss wieder Gold?

Der Italiener Massimo Stano hat die WM-Premiere über 35 Kilometer Gehen in Eugene gewonnen. Die 4x400-Meter-Staffel der Frauen verpasste den Endlauf. Zum Abschluss winkt Weitsprung-Gold.

Der Olympiasieger über die 20-Kilometer-Distanz kam am Sonntag nach 2:23,14 Stunden ins Ziel und verteidigte seinen knappen Vorsprung vor dem Japaner Masatora Kawano, der nur eine Sekunde langsamer war. Perseus Karlström aus Schweden holte wie schon vor einer Woche im 20-Kilometer-Rennen Bronze.

Die beiden deutschen Teilnehmer Karl Junghannß und Carl Dohmann kamen auf den Plätzen 34 und 40 ins Ziel. Christopher Linke, der sich im Vorfeld Hoffnungen auf eine Medaille gemacht hatte, konnte wegen seines positiven Corona-Tests gar nicht erst antreten.

Mihambo will zum WM-Abschluss Weltmeisterin bleiben

Am letzten Tag dieser Weltmeisterschaften hat Weitspringerin Malaika Mihambo die Chance zur erfolgreichen Titelverteidigung. Die größte deutsche WM-Hoffnung zählt im Finale in der Nacht zum Montag (2.50 Uhr MESZ/ARD) erneut zu den Favoritinnen. Im vergangenen Jahr wurde die 28-Jährige nach dem Gewinn von EM- und WM-Titel auch Olympiasiegerin.

Hoffnungen auf eine Top-Platzierung macht sich zudem der deutsche Stabhochsprung-Meister Bo Kanda Lita Baehre. Im Finale (2.25 Uhr MESZ/ARD) ist in Oleg Zernikel ein weiterer Deutscher dabei. Top-Favorit ist Olympiasieger und Weltrekordler Armand Duplantis aus Schweden. Im Endlauf über 5000 Meter tritt der Frankfurter Sam Parsons an, er ist aber nur Außenseiter (3.05 Uhr MESZ/ARD). Beendet wird der Zehnkampf, der deutsche Titelverteidiger Niklas Kaul möchte sich nach Platz 16 am ersten Tag noch verbessern.

Insgesamt fallen zum Abschluss des zehnten Wettkampftages acht Entscheidungen. Traditioneller Schlusspunkt sind am Ende die Staffeln über 4x400 Meter (4.35 Uhr MESZ/4.50 Uhr MESZ/ARD). Die beiden deutschen Quartette konnten sich nicht für die Endläufe qualifizieren.

Kaul startet Aufholjagd mit Hürden-Bestzeit

Titelverteidiger Niklas Kaul hat die Aufholjagd am zweiten Tag des Zehnkampfes mit einer persönlichen Bestzeit über 110 Meter Hürden gestartet. In 14,27 Sekunden wurde der 24 Jahre alte Mainzer am Sonntag (Ortszeit) Dritter seines Laufs. Im Zwischenklassement konnte sich Kaul aber nur um eine Position auf den 15. Platz vorkämpfen und auf 5087 Punkte verbessern. Bei seiner sensationellen Aufholjagd vor drei Jahren war er nach fünf Disziplinen Elfter und konnte vor allem dank eines Speerwurfs über 79,05 Meter am Ende noch Weltmeister werden.

Die Führung verteidigte zum Auftakt des zweiten Tages Ayden Owens-Delerme aus Puerto Rico mit 5596 Punkten vor dem Kanadier Pierce Lepage, der 5488 Zähler sammelte. Fünfter war nach sechs Disziplinen der französische Weltrekordler Kevin Mayer mit 5364 Punkten.

Bester Deutscher blieb bei seiner WM-Premiere Leo Neugebauer. Der 22-jährige Athlet von der LG Leinfelden-Echterdingen lief in 14,86 Sekunden über die Hürden, fiel aber mit 5155 Punkten um zwei Ränge auf Platz elf zurück. Auf Rang 16 mit 5085 Punkten steht der ehemalige WM-Dritte Kai Kazmirek von der LG Rhein-Neuwied nach 14,43 Sekunden im Hürdensprint. Der Ulmer Tim Nowak ist mit 4849 Punkten Letzter der nur noch 20 verbliebenen Teilnehmer. Über die Hürden reichte es für den WM-Zehnten von 2019 nur zu einer Zeit von 14,91 Sekunden.

Der Medaillenspiegel von Eugene