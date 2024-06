Stanley Cup Finals 24: Spielplan, Termin, Übertragung

Die NHL-Saison 2023/24 geht in ihren Endspurt, in wenigen Tagen geht es im Finale um den Sieg des Stanley Cups. Alle Infos zum Stanley Cup Final gibt es hier im Überblick.

Alle Augen auf den Puck: In den USA und Kanada steht kurz nach der Weltmeisterschaft für den Eishockey-Sport das Finale des Jahres in den Startlöchern. Dabei treten die US-amerikanischen Florida Panthers gegen die kanadischen Edmonton Oilers an. Auch aus deutscher Sicht lohnt sich ein Blick auf das Finale: In Leon Draisaitl von den Oilers steht nach Nico Sturm 2022 wieder ein deutscher Spieler im Finale.

Wann beginnen die Stanley Cup Finals?

Beide Teams haben im Finale ihrer jeweiligen Conference im "Best of Seven"-Modus jeweils sechs Partien benötigt und sich am Ende jeweils 4:2 durchgesetzt. Vor dem finalen Fight um den Stanley Cup - ebenfalls im "Best of Seven" - haben die Mannschaften einige Tage Zeit, um zu Verschnaufen. Das erste Spiel findet dann am Sonntag, 9. Juni, um 2 Uhr (MEZ) in Florida statt.

Der Spielplan der NHL Finalrunde im Überblick

Anschließend sind die nächsten drei Spiele auch bereits terminiert, wobei ab Spiel fünf die Partien nur dann ausgetragen werden, wenn sich in den ersten vier Duellen noch kein Team endgültig durchsetzen konnte.

Termine

Spiel 1, Sonntag, 09.06., 2 Uhr: Florida - Edmonton

Spiel 2, Dienstag, 11.06., 2 Uhr: Florida - Edmonton

Spiel 3, Freitag, 14.06., 2 Uhr: Edmonton - Florida

Spiel 4, Sonntag, 16.06., 2 Uhr: Edmonton - Florida

Spiel 5, Mittwoch, 19.06., 2 Uhr: Florida - Edmonton

Spiel 6, Samstag, 22.06., 2 Uhr: Edmonton - Florida

Spiel 7, Dienstag, 25.06., 2 Uhr: Florida - Edmonton

Wer überträgt die Stanley Cup Finals live in TV & Stream?

Seit der Saison 2021/22 ist Sky hauptverantwortlich für die Übertragung der NHL und überträgt aus diesem Grund auch die ersten drei Spiele des Finales um den Stanley Cup live und exklusiv. Außerdem besteht auch die Möglichkeit, über die Streamingangebote des Senders, SkyGo und Wow, die Spiele zu verfolgen. Alle Spiele sind dabei frei wählbar mit deutschem Kommentar oder mit englischem Originalton empfangbar. Auch die Fortführung der Serie wird bei Sky zu sehen sein, ab Spiel 4 ist das Duell der Panthers gegen die Oilers aber auch im Free-TV zu sehen. ProSieben Maxx überträgt die Spiele im TV, zusätzlich sind auch die Streams bei ran.de und JOYN frei empfangbar.