Stanisic: "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl"

Sechs Spiele lang musste Josip Stanisic bei dieser WM von draußen zuschauen, wie sein kroatisches Team erst ins Halbfinale einzog und dort dann scheiterte. Im Spiel um Platz drei durfte der Bayern-Profi endlich ran und half beim 2:1 gegen Marokko 90 Minuten lang mit, den dritten Platz zu erringen.

Sein achtes Länderspiel für Kroatien markiert den bisherigen Höhepunkt des in München geborenen Stanisic. "Um ehrlich zu sein: Es ist ein unbeschreibliches Gefühl für mich, wenn ich darüber nachdenke, wo ich vor einem Jahr stand, sagte der 22-Jährige nach dem Gewinn der Bronzemedaille beim WM-Turnier in Katar.

Es ist auch die Belohnung für Hartnäckigkeit und einen im NLZ-Zeitalter eher ungewöhnlichen Karriereweg. 2016, im Alter von 16, schien der Profi-Traum ausgeträumt, als ihn 1860 München nach sieben Jahren nicht in den nächsten Jahrgang übernahm. Stanisic wechselte zum SC Fürstenfeldbruck und machte dort innerhalb eines halben Jahres derart auf sich aufmerksam, dass ihn der FC Bayern im Januar 2017 verpflichtete. Beim Rekordmeister kämpfte sich Stanisic über die Jugend und die 2. Mannschaft hoch ins Profiteam. Er debütierte noch 2020/21 unter Hansi Flick, seit der Saison 2021/22 gehört er fest zum Profikader und wird von Trainer Julian Nagelsmann als verlässliche Alternative für beinahe jede Defensivposition geschätzt. Noch vor Beginn der WM verlängerte der FC Bayern den Vertrag mit Stanisic langfristig bis 2026.

Eine verlässliche Alternative war Stanisic nun auch in Kroatiens WM-Kader. An Josip Juranovic gab es hinten rechts für Stanisic kein Vorbeikommen, einmal fehlte er angeschlagen im Kader. Gegen Marokko durfte er nach langem Warten endlich ran und erledigte seinen Job, wie man es vom FC Bayern kennt: unaufgeregt und souverän, solide Arbeit, belohnt mit einem Sieg. "Wir sind eine große Familie. Niemand ist sauer, wenn er nicht spielt. Das ist immer das Wichtigste in großen Turnieren", sagte er zu seiner Rolle bei dieser WM. Bereits während des Turniers war aus seinem näheren Umfeld zu hören, dass er ruhig bleibe, die Nominierung schätze und jung genug sei, weitere Turniere vor sich zu haben. An Erfahrung(en) dürfte Stanisic durch die Teilnahme reichlich gewonnen haben.

In München dürfte er auch in der Rückrunde als Back-up gefragt sein. Vielleicht sogar häufiger als bei seinen zwölf Pflichtspieleinsätzen in der ersten Halbserie, durch die langfristige Verletzung von Lucas Hernandez bricht eine Planstelle bei den Münchnern weg.