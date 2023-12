Stanic steht beim BVB vor dem Aus

Erst im Mai hat Ex-Profi Slaven Stanic seinen Job als Koordinator Sport bei Borussia Dortmund angetreten. Jetzt steht er bereits vor dem Aus.

Immer wieder hatten zuletzt Berichte über Interna für Unruhe bei Borussia Dortmund gesorgt. Vor allem die sportliche Führung um Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl und etwaige Dissonanzen zwischen beiden standen dabei im Mittelpunkt. "Ich sehe zwischen beiden keinen Dissens", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke dazu am Wochenende in einem Interview mit den "Ruhr Nachrichten". "Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass in den vergangenen Wochen ein paar interne Dinge an die Öffentlichkeit gelangt sind. Das gab es hier früher nicht. Der Sache gehen wir auf den Grund."

Wie "Sky" zuerst berichtete, soll es nun in Kürze einen personellen Wechsel auf der Managementebene geben. Demnach steht Slaven Stanic, der erst Mitte Mai 2023 als Assistent von Kehl zum BVB gekommen war, vor dem Aus noch in diesem Kalenderjahr. kicker-Recherchen bestätigten diese Information.

Trainer-Kritik in der Loge?

Laut Sky soll Stanic, der als Koordinator Sport an der Schnittstelle zwischen Mannschaft und Führung arbeitet, Anfang Oktober nach dem Abpfiff des Champions-League-Heimspiels der Borussia gegen die AC Mailand (0:0) in einer Stadionloge Terzic offen kritisiert haben.

Der 49-jährige frühere Zweitliga-Profi war vor seinem Engagement beim BVB bei der Agentur "projekt b" angestellt und beriet dort Trainer und Sportler.