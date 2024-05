Standfest über möglichen Einzug in die Meistergruppe: "Bin keiner, der einen Schritt überspringen will"

Mit zwölf Punkten nach den ersten neun Spieltagen steht der SCR Altach so gut wie zuletzt vor sechs Jahren in der Bundesliga da. Frühzeitig zum Träumen wird man im "Ländle" aber nicht anfangen, wie Cheftrainer Joachim Standfest klarstellt.

Seit vier Pflichtspielen ist der SCR Altach nun schon ungeschlagen und konnte zwei seiner letzten vier Begegnungen für sich entscheiden. Nach dem 1:1 gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz konnte man noch einen knappen Heimsieg über die Wiener Austria (2:1) sowie den Aufstieg ins ÖFB-Cup-Achtelfinale bejubeln, ehe man zuletzt beim 0:0 gegen Hartberg wieder einen Punkt ergatterte. Mit zwölf Zählern stehen die Vorarlberger nach den ersten neun Spieltagen so gut da, wie zuletzt vor sechs Jahren und haben nach einem schwierigen Beginn mehr als nur die Kurve gekriegt. "Mit unserem guten Start ist eine kleine Euphorie ausgebrochen um den Verein und das macht es sehr angenehm, hier zu arbeiten", betont Cheftrainer Joachim Standfest bei "Sky" in der Sendung "Talk & Tore".

Dabei waren die Altacher nach den ersten beiden Spieltagen mit null Punkten und einer Tordifferenz von 0:6 noch das klare Schlusslicht, ehe man sich im weiteren Verlauf der Saison stabilisieren konnte. In den folgenden sieben Partien kassiert man nur mehr eine Niederlage. Laut Coach Standfest musste sich die Mannschaft nach dem größeren Umbruch im Sommer einfach erst finden: "Im Sommer haben wir 13 Spieler abgegeben und elf oder zwölf neue Spieler dazu geholt. Für uns war klar, dass wir nicht das Spiel bringen können, das wir uns im Idealfall vorstellen, sondern schauen müssen, dass sich die Mannschaft kennenlernt und sie stabil ist. Es ist das Einfachste im Fußball eine Mannschaft defensiv hinzustellen, dass sie stabil ist."

Standfest lobt Transfersommer

Der Fokus auf die Defensive gelang mit Erfolg. Nach sechs Gegentoren in den ersten beiden Spielen, waren es nur mehr fünf in den folgenden sieben. Mit elf Gegentoren können nur fünf Mannschaften eine bessere Abwehr in der aktuellen Bundesliga-Saison vorweisen. Standfest will sich mit seiner Mannschaft aber nicht nur hinten reinstellen, sondern sich langsam auch in der Offensive immer mehr zutrauen. Mit nur neun erzielten Treffern stellt man zurzeit aber nur den drittschwächsten Angriff. "Wir sind alles andere als eine Mannschaft, die sich nur hinten hineinstellt", betont der ehemalige ÖFB-Teamspieler jedoch. "Wir haben gegen die Austria hoch gepresst, auch gegen Sturm ein richtig gutes Spiel gemacht, wie auch gegen Wattens und Lustenau. Wir sind keine Mannschaft, die sich am eigenen Sechszehner verbarrikadiert."

Standfest hebt dabei auch die Transferperiode im vergangenen Sommer hervor, wo gemeinsam mit Sportdirektor Roland Kirchler gute Arbeit geleistet wurde: "Es ist nicht alles aufgegangen, aber sehr viel. Wir blicken weiter, dass wir uns im Winter und vor allem im Sommer nochmal punktuell verstärken können und die Mannschaft nicht über den Haufen werfen müssen. Wir haben einen guten Kern und daraus kann man sehr viel machen in den nächsten Monaten." Ein potentieller Neuzugang könnte dabei auch Manuel Prietl sein, der seit seinem Vertragsende bei Arminia Bielefeld noch ohne Verein ist. "Er ist ein interessanter Spieler für uns. Ob es machbar ist oder nicht, ist eine finanzielle Geschichte. Das gleiche Thema hatten wir am Ende der Transferzeit. Wir waren der Meinung, dass wir keinen Spieler holen, wo wir nicht überzeugt sind, dass er uns besser macht. Bei ihm würde ich davon ausgehen."

Ein Spieler, der die Erfahrung von 141 Spielen in der zweiten deutschen sowie 54 Partien in der ersten deutschen Bundesliga mitbringt, würde den Altachern da sicherlich gut tun. Zudem man mit der aktuellen Punkteausbeute den Blick sogar etwas nach oben werfen darf. Angesprochen auf eine mögliche Teilnahme an der Meistergruppe, bleibt Standfest aber vorsichtig: "Das als Ziel auszugeben, ist nach den letzten zwei Jahren nicht angepasst. Ich bin keiner, der einen Schritt überspringen will. Wir haben nicht die finanziellen Möglichkeiten, dass wir einen Spieler holen, der uns das garantiert. Es wird in der Saison noch Rückschläge geben. Wir werden von Spiel zu Spiel schauen und wenn wir nach 22 Runden drinnen sind, freuen wir uns. Wir denken sehr bodenständig und versuchen bodenständig zu bleiben. Wenn wir nicht in den Abstiegskampf geraten, haben wir eine richtig gute Saison gespielt."