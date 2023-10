Standfest fordert Bodenständigkeit: "Sollten uns nicht mit dem LASK vergleichen"

Der SCR Altach ist am Sonntag zu Gast beim LASK. Nach zuletzt guten Wochen möchte man auch in Linz etwas mitnehmen, sieht sich aber in der Außenseiterrolle.

Für den SCR Altach ist die bisherige Saison überraschend gut verlaufen. Kämpfte man in den letzten Saisonen stets um den Klassenerhalt, hat man nach neun Spieltagen solide zwölf Punkte auf dem Konto. Die letzte Niederlage mussten die Vorarlberger Anfang September einstecken. Zuletzt spielte man zweimal Remis und konnte einen wichtigen Sieg gegen die Wiener Austria einfahren. Dennoch ruft Trainer Joachim Standfest auf der Pressekonferenz vor dem bevorstehenden Spiel gegen den LASK am Sonntag (14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dazu auf, auf dem Boden zu bleiben. Es sei nicht an der Zeit, an ein Meister-Play-off zu denken.

"Es kommt jetzt immer wieder, 'attackiert den Strich' oder dass es eine Enttäuschung ist, wenn wir nicht über dem Strich sind. Das ist überhaupt nicht angebracht bei uns. Wir sind seit drei Monaten zusammen und wir haben eine komplett neue Mannschaft auf dem Feld, die richtig gut arbeitet und sich super zusammengefunden hat, auch im menschlichen Bereich. Aber es ist nicht angebracht, dass wir uns mit den Mannschaften messen, weil wir genau wissen, wo wir die letzten zwei Jahre herkommen und genau wissen, was wir zu tun haben und noch nicht dort sind, wo wir hinwollen", betont Standfest.

Und auch davon, dass man punktemäßig mit dem LASK gleichziehen könnte, möchte Standfest nichts wissen: "Ich glaube wir sollten uns auch nicht mit dem LASK vergleichen." Vielmehr sei für ihn "jedes Spiel" und "jeder Punkt wichtig". Fest steht für den Altach-Coach auch, dass - trotz der für Altacher Verhältnisse überdurchschnittlichen Performance - bei seiner Mannschaft aktuell ein wenig die Luft draußen ist. "Ich glaube, wir haben aber mit der Länderspielpause ein bisschen den Punch verloren. Die Leistungen waren gut, aber nicht mehr so wie vor der Länderspielpause, dass wir wirklich den Gegner sehr unter Druck setzen haben können. Die Pause ist uns ein bisschen ungelegen gekommen."

Nichtsdestotrotz weiß der 43-Jährige um die Stärken seiner Mannschaft Bescheid und vertraut auf diese: "Die Mannschaft ist auf dem Punkt da und extrem diszipliniert. Die große Stärke ist, dass wir stabil hinten sind und wenig zulassen und auch im Umschaltspiel - bis auf das Spiel gegen Hartberg - richtig gefährlich sind. Wir arbeiten daran, dass wir das beibehalten, aber auch, dass wir in der Offensive noch mehr Akzente setzen können."

LASK "in jedem Spiel konkurrenzfähig"

Dem LASK schreibt Standfest eine hohe Qualität zu: "Sie sind in jedem Spiel konkurrenzfähig und man hat auch gestern (im Spiel gegen Toulouse, Anm.) gesehen, dass sie im Stande sind, einer Top-Mannschaft Schmerzen zu bereiten. Deshalb müssen wir alles abrufen, damit wir dort bestehen können."

Der im Sommer zu den Altachern gestoßene Leonardo Lukacevic schlägt in dieselbe Kerbe: "Es wird sicher ein intesives Spiel, so wie man das vom LASK auch kennt. Sie werden hoch gegenpressen, aber wir werden unsere taktischen Vorstellungen gut umsetzen und dann wird das hoffentlich wieder ein erfolgreiches Spiel für uns."

Sie sind nicht umsonst Dritter und knapp dran am Führungsduo. Altach-Trainer Joachim Standfest über den LASK

In der Tabelle schreibt Standfest den Linzern die Qualität zu, vorne mitzumischen: "Ich sehe sie trotzdem ganz vorne dabei. Sie haben zu Beginn wie alle anderen das Problem gehabt, dass die Vorbereitung sehr kurz war, dass sie sehr viele neue Spieler und auch einen großen Pool an Spielern, mit 36 oder 38 Profis, haben. Das ist eben auch nicht einfach, das zu managen und auch die richtige Stammelf zu finden, da hatten wir es ein bisschen einfacher. Aber sie haben sich nach der dritten, vierten Runde gefangen und regelmäßig gepunktet und sind nicht umsonst Dritter und knapp am Führungsduo dran."

Was das Personal betrifft, muss Altach weiterhin auf Csaba Bukta und Gustavo Santos verzichten. Auch Mike-Steven Bähre steht aufgrund einer Sperre nicht zur Verfügung. Standfest hat jedoch schon die eine oder andere Idee, den Ausfall zu kompensieren: "Wie jede Woche gibt es zwei, drei Möglichkeiten, die wir uns bis zum Schluss offen lassen. Wir haben beides trainiert die letzten Tage und jede Variante hat etwas für sich. Das werden wir dann wirklich kurzfristig entscheiden." Mit dabei sein wird hingegen Adthe Nuhiu, der nach abgesessener Sperre wieder mit an Bord ist.

Prietl noch kein Thema

Verzichten kann und muss Standfest wohl auf Neuzugang Manuel Prietl. Der Mittelfeldspieler ist erst vor wenigen Tagen zum Klub gestoßen und ist eher noch kein Thema für das Gastspiel beim LASK. "Erstens einmal hat er noch keine Freigabe, die muss bis 17 Uhr am Freitag eintreffen, sonst ist er nicht spielberechtigt. Zweitens ist Manuel aus einer Situation gekommen, in der er zwar zwei, drei Monate schon trainiert hat, aber kein Mannschaftstraining gehabt hat. Er hat viel in Kleingruppen trainiert, es fehlen ihm die Spielformen. Deshalb ist es nicht so, dass man ihn von Start weg bringen kann."