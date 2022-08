Standardspezialist Grifo: Direkte Antwort auf Doan

Gegen Kaiserslautern zirkelte Neuzugang Ritsu Doan einen Freistoß in die Maschen. Mit Vincenzo Grifo zog der arrivierte Spezialist für die ruhenden Bälle beim Ligastart in Augsburg direkt nach und stellte einen neuen Vereinsrekord auf.

In aller Regel zählt Vincenzo Grifo zu den gefragtesten Gesprächspartnern beim Sport-Club. Erst recht nach Spielen, in denen der Techniker mal wieder einen ruhenden Ball direkt im Tor versenkte. In Augsburg konnte er nach dem 4:0-Auftaktsieg am Sonntag dennoch ohne Zwischenstopp vom Rasen in die Kabine gehen. Im Fokus standen die drei Neuzugänge, die sich ebenfalls in die Torschützenliste eintragen konnten: Matthias Ginter, Michael Gregoritsch und Ritsu Doan.

"Das war mir gerade recht", sagte Grifo im Gespräch mit dem Vereins-TV schmunzelnd. "Da dürfen die gerne interviewt werden und im Rampenlicht stehen. Das haben sie sich total verdient. Schon in Kaiserslautern sind sie gut reingekommen. Wir haben es noch einmal bewiesen, dass wir eine herausragende Qualität hinzugewonnen haben."

Günter überließ Grifo den Ball

Neue Qualitäten nach ruhenden Bällen hätte es angesichts der zahlreichen Freistoßkünstler im Freiburger Team gar nicht zwangsläufig gebraucht. Doch gleich beim Pokalspiel in Kaiserslautern hatte Doan mit dem 2:1-Siegtreffer eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er Grifo und Kapitän Christian Günter in deren Paradedisziplin das Wasser reichen kann.

Die Antwort des arrivierten Spezialisten folgte prompt. Die Position relativ weit rechts außen hätte auch Günter gelegen, der überließ seinem Mitspieler nach kurzer Rücksprache aber das Leder. "Ich habe Rafa im Tor zucken sehen, vielleicht könnte er im langen Eck passen", gab Grifo einen Einblick in seine Gedanken. "Manchmal hat man so ein Szenario im Kopf. Dass er wirklich oben reingeflogen ist, war echt schön. Gleich im ersten Bundesligaspiel zu treffen, ist schön. Es hat uns tierisch nach vorne gebracht. 2:0 in Führung zu gehen, war sehr wichtig."

Sechster erfolgreicher Versuch

Der Treffer in Augsburg war bereits das sechste direkte Freistoßtor Grifos in der Bundesliga. Damit ist der Deutsch-Italiener jetzt Freiburger Bundesliga-Rekord-Freistoßschütze, zuvor lag er gemeinsam mit Jonathan Schmid an der Spitze. Wettbewerbsübergreifend netzte Grifo im SC-Trikot sogar noch sechs Mal im Unterhaus und einmal im Pokal ein.

Nach zwei Pflichtspielen in der Fremde zum Start geht die Bundesligasaison am Freitagabend auch in Freiburg los. "Es wird sehr laut im Stadion. Die Fans sind heiß, wir freuen uns darauf, dass wir Dortmund vielleicht ärgern können", sagt Grifo. Wohl noch keine Option für das Duell gegen die Borussen wird Lukas Kübler sein. Der Rechtsverteidiger verpasste den Saisonstart wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel und soll erst im Laufe der Woche nach und nach im Training wieder integriert werden.

Moritz Kreilinger