Standardschwäche: Hoffenheims Lehren aus der Pokal-Niederlage

Im DFB-Pokal musste Hoffenheim am Dienstag gegen den VfL Wolfsburg die Segel streichen. In der Bundesliga hat die TSG aber gute Perspektiven. Dabei spielt auch Tabellenführer Bayern München eine wichtige Rolle.

Trotz der deutlichen Niederlage zieht Nadine Rolser ein positives Fazit: "Wir haben Leidenschaft und Willen gesehen", erzählt die Co-Trainer der TSG Hoffenheim über das DFB-Pokal-Viertelfinal-Aus am Dienstag gegen Titelverteidiger VfL Wolfsburg. Deutliche Probleme hatte die TSG aber beim Verteidigen von Standards, denn bei der 0:3-Heimniederlage fielen die ersten beiden Gegentore nach Ecken. Erst traf die Ex-Hoffenheimerin Jule Brand per Kopf (27.), dann Alexandra Popp (45.+2) - ebenfalls per Kopfball. "Wir haben die Standards nicht gut verteidigt, obwohl wir darauf vorbereitet waren", räumt Rolser ein. "Wir werden unsere Lehren daraus ziehen."

Im Optimalfall schon am Samstag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den 1.FC Nürnberg. Das Hinspiel am 13. Oktober vergangenen Jahres in Franken hat Hoffenheim noch souverän mit 3:0 gewonnen. "Es ist klar, dass wir mal wieder zu Hause gewinnen wollen", sagt Rolser, denn die TSG ist nicht für ihre Heimstärke bekannt und in diesem Jahr auf eigenem Platz noch sieglos "aber wir treffen auf einen anderen 1. FC Nürnberg als noch in der Hinrunde". Damals habe der Aufsteiger und aktuelle Tabellenvorletzte noch "etwas naiv verteidigt".

Das wäre eine schöne Momentaufnahme, wenn wir auf Platz 3 springen könnten. Hoffenheims Co-Trainerin Nadine Rolser

Wichtig wäre ein Sieg für die TSG auch, um möglicherweise Frankfurt überholen zu können. Die Eintracht, die Tabellenplatz 3 belegt, hat bislang zwei Punkte mehr (26) gesammelt als Hoffenheim (24), empfängt aber am Samstag Tabellenführer und Meister Bayern München. Rolser: "Das wäre eine schöne Momentaufnahme, wenn wir auf Platz 3 springen könnten. Wir sind froh, dass wir da wieder in Reichweite sind."

Personelle Probleme hat die TSG vor dem Duell mit dem Aufsteiger nicht. "Wir können aus den Vollen schöpfen", verrät Rolser. Für Sommer-Neuzugang und Ex-Nationalspielerin Leonie Maier dürfte das mal wieder einen Platz auf der Bank bedeuten. "Leo hatte immer mal wieder Probleme mit dem Oberschenkel, ist jetzt aber auf einem guten Niveau und sehr wichtig für uns", sagt die Co-Trainerin. In Spielzeit spiegelt sich die positive Einschätzung aber nicht wider.

Rolser selbst wird indes nicht mehr bis zum Ende der Saison an der Seite von Cheftrainer Stephan Lerch, der ab Juli nur noch als Sportlicher Leiter der TSG fungiert, arbeiten. Die ehemalige Bundesliga-Spielerin geht am 20. März in den Mutterschutz.