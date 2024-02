"Standards oder individuelle Böcke": Arminia wieder unter Druck

In Bielefeld schrillen die Alarmglocken. Die Arminia belegt den letzten Platz in der Rückrundentabelle. Und nun geht es zum 1. FC Saarbrücken, der genau das kann, womit die Bielefelder gerade ihre Probleme haben.

Bielefelds Rückrunden-Ausbeute liest sich wirklich verheerend: Lediglich drei Punkte in sieben Spielen sind die Bilanz eines Absteigers. Das Team hat zwar die Qualität, um in Liga 3 zu bestehen, aber die Resultate in der Rückrunde passen nicht. Eine mangelnde Effizienz in der Offensive - nur fünf Tore in der Rückrunde und damit der schlechteste Wert aller Drittligisten - sowie schwere Patzer in der Defensive standen den Arminen bislang im Weg.

Vor allem das Defensivverhalten als Grundlage für Resultate bereitet Sorgen. Zwar hat sich die Anzahl der Gegentore (liegt weiterhin bei 1,57 pro Partie im Schnitt) nicht erhöht, die Qualität der Abwehrarbeit jedoch gefühlt noch einmal verschlechtert. Zu notieren sind Schwächen bei gegnerischen Standards und eine zu hohe Zahl an individuellen Fehlern.

Und genau diese Punkte weiß der kommende Gegner auszunutzen, wie Trainer Mitch Kniat vor dem Auswärtsspiel in Saarbrücken am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) betonte. Mit Blick auf das 5:2 der Saarländer bei der Viktoria unter der Woche sagte er: "Sie haben jetzt auch gegen Köln alles gezeigt, was man von ihnen erwartet. Beide Stürmer haben getroffen, und sie haben Tore durch Standards gemacht." Zudem warnte Kniat eindringlich: "Wir dürfen keine individuellen Fehler machen, denn diese bestraft Saarbrücken sofort."

Gohlke-Einsatz fraglich

Gegen Unterhaching (1:2) hatte etwa Gerrit Gohlke (kicker-Note 5,5) einen gebrauchten Tag erwischt. Der Innenverteidiger musste nach einem individuellen Fehler, der im zweiten Gegentor mündete, direkt vom Feld (37.). "Gerrit weiß am besten, dass er einen rabenschwarzen Tag hatte. Es ist aber keiner in der Mannschaft, der mit dem Finger auf ihn zeigt", erklärte Kniat. Ob Gohlke am Sonntag spielt oder nicht, werden die kommenden Trainingseinheiten zeigen. "Sollte er aber nicht spielen, dann wird das nicht am Haching-Spiel liegen", versicherte Kniat.

Kniat: "Wir müssen noch detaillierter an unsere Aufgaben gehen"

Das erste Hachinger Tor hatte Arminia übrigens bereits in der 10. Minute kassiert. Wieder einmal kam Bielefeld schlecht in eine Partie. An der Ansprache direkt vor dem Spiel müsse er aber nichts ändern, meinte Kniat angesprochen auf die Fokussierung der Spieler von Beginn an. "Aber wir müssen noch detaillierter an unsere Aufgaben gehen, sofort fokussiert sein und uns der Verantwortung bewusst sein", sagte der 38-Jährige. "Wir bringen uns immer wieder durch leichtsinnige Fehler um Punkte, denn es ist nicht so, dass uns die Gegner dominieren oder ausspielen. Entweder sind es Standards oder individuelle Böcke."

Die Schwächen liegen also mehr als deutlich auf der Hand. Nur gelingt es der Arminia, diese zeitnah abzustellen?