Standards: Dardai und Bodog suchen den Hebel

Kein Tor nach eigener Ecke, aber schon 23 Gegentore nach Standards: Neu-Trainer Pal Dardai (47) will Hertha BSC die Schludrigkeit bei ruhenden Bällen austreiben. Sein Spezialist für diesen Teilbereich ist sein ungarischer Landsmann Tamas Bodog (52).

Dass nach Standards von Hertha keine Torgefahr entsteht, wurde am vergangenen Freitagabend schon sehr früh und sehr eindrücklich widerlegt. Filip Uremovic servierte in der 3. Minute des Gastspiels in Gelsenkirchen einen Einwurf, und nur ein paar Momente später lag der Ball im Netz -allerdings im eigenen. Dem vom Schalker Verteidiger Marcin Kaminski abgefangenen Einwurf hatte Tim Skarke ein energisches Solo folgen lassen - und einen beherzten Schlenzer, der von der Unterkante der Latte ins Tor ging.

Gute zehn Minuten später demonstrierten beeindruckend unbeteiligte Berliner, dass sie auch bei gegnerischen Einwürfen die Kunst der Zurückhaltung beherrschen. Einwurf Cedric Brunner, Weiterleitung Dominick Drexler, Flanke Tim Skarke, Kopfball Marius Bülter: Schalke zwei, Hertha null - an Toren und Gegenwehr. Das 2:5, den Schlusspunkt dieses aus Hertha-Sicht schaurigen Abends, setzte Kaminski mit einem direkten Freistoß. Herthas 23 Standardgegentore übertrifft ligaweit nur der VfL Bochum (24). Und auch offensiv schwächeln die Berliner bei ruhenden Bällen in dieser Saison massiv: Aus 120 Ecken entstand kein Tor, die Ausführung teilten sich zuletzt Marvin Plattenhardt (von links) und Tolga Cigerci (von rechts). Die Standardbilanz (elf Tore) wird geschönt durch die Zahl der verwandelten Elfmeter (sechs).

Der am Montag vorgestellte neue alte Trainer Pal Dardai hat einige Bereiche ausgemacht, in denen er möglichst schon am Samstag gegen Werder Bremen Lernfortschritte sehen will - Standards stehen auf dieser Liste sehr weit oben. Das beste Beispiel hat Hertha selbst vor Jahresfrist geliefert, als im Saisonfinish acht der 13 Tore in den zehn Spielen unter Dardais Vor-Vorgänger und Nach-Nachfolger Felix Magath aus ruhenden Bällen resultierten. Nicht zum ersten Mal hat Magath in dieser Woche im kicker-Interview den Erfolg seiner Berliner Mission bündig zusammengefasst: "Ohne Marvin Plattenhardt wäre Hertha abgestiegen. Was Marvin da geleistet hat, war überragend."

Auch im entscheidenden Relegationsrückspiel beim Hamburger SV, als Dedryck Boyata nach einer Plattenhardt-Ecke die Führung per Kopf besorgte und Plattenhardt mit einem direkten Freistoß auf 2:0 für Hertha stellte. "Die Mannschaft hat bei Felix Magath Tag und Nacht Standards geübt", sagt Dardai. "Die Mannschaft war damals kopfballstärker: mit Niklas Stark, mit Boyata. Die hat der Klub abgegeben (nach Bremen und Brügge, d. Red.)." Die aktuelle Innenverteidiger-Riege ist in dieser Saison noch ohne Tor - mit Ausnahme von Pal Dardais Sohn Marton, dessen traumhafter Treffer gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) ein Distanzschuss war. Auch deshalb war Hertha im Januar auf Innenverteidiger-Suche. Doch der 1,99 Meter große Jannik Vestergaard (Leicester), mit dem Hertha im Grunde fast schon einig war, sagte kurzfristig aus familiären Gründen ab. Nathaniel Phillips (Liverpool/1,90m) erhielt von seinem Klub wegen einer Verletzung von Ibrahima Konaté keine Freigabe. Und vom gleichfalls kontaktierten Abwehrmann Omar Colley (1,91m) waren nicht alle bei Hertha überzeugt, der Nationalspieler Gabuns wechselte daraufhin Anfang Februar von Sampdoria Genua zu Besiktas Istanbul.

Jetzt muss das Personal, das da ist, zulegen. Pal Dardais Assistent Tamas Bodog, den der neue Cheftrainer von seinem Vorgänger Sandro Schwarz übernahm, ist für die Standards verantwortlich. "Tamas", sagt Dardai über seinen Landsmann, "wird sich darum kümmern, er ist Spezialist und wird sich die ganze Woche damit beschäftigen. Er kriegt auch Zeit dafür." Bodog, mit 1,89 Metern einst ein Innenverteidiger mit Gardemaß, spielte vor seinem Wechsel nach Deutschland Mitte der 90er Jahre (Ulm, Mainz) bei Pecsi MFC mit dem blutjungen Dardai zusammen - unter dessen 2017 verstorbenem Vater Pal sr. als Trainer. "Tamas ist ein guter Fachmann, ein aggressiver Typ, ein Gewinnertyp", sagt Dardai. "Ich kenne ihn ganz anders, als er sich hier bisher bewegt hat."

Dardai: "Wir werden schon eine Variante finden, mit der wir zum Abschluss kommen"

In Dardais zweiter Amtszeit war Zecke Neuendorf der verantwortliche Co-Trainer für die Standards, in der ersten Amtszeit Admir Hamzagic. Neuendorf, der gemeinsam mit Dardai im November 2021 gehen musste, ist seit Ende Januar Leiter der Lizenzspielerabteilung, Hamzagic, seit Sommer 2022 Talent-Manager im Klub, gehört auch bei der aktuellen Mission Dardais Staff an. Jetzt soll Bodog dem Team die eklatante Standardschwäche austreiben. "Wir werden schon eine Variante finden, mit der wir zum Abschluss kommen", sagt Dardai. "Ob der Ball dann reingeht oder drüber, kann ich nicht sagen. Ich kann bis zum Abschluss helfen - und dann kommt die individuelle Qualität." Irgendwann endet der Zugriff des Trainers. Diese Erfahrung hat auch Dardai-Vorgänger Schwarz gemacht.