Standards als möglicher BVB-Schlüssel - Wer ersetzt Adeyemi?

Dortmund winkt am Wochenende - je nach Ausgang des Spitzenspiels zwischen dem FC Bayern und Union Berlin - die Tabellenführung, ein Sieg im Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim ist dazu Pflicht. Trainer Edin Terzic setzt auf einen klaren Fokus, eine hohe Intensität - und auf Standards.

Es ist gerade einmal drei Monate her, da war die Stimmung rund um Borussia Dortmund äußerst angespannt. Nach der 2:4-Niederlage in Mönchengladbach unmittelbar vor der langen WM-Pause drohte der BVB ins Mittelmaß abzurutschen. Heute ist davon nichts mehr zu spüren. Acht Pflichtspielsiege in Serie haben die Laune in Dortmund angehoben, die Fans träumen bereits von der ersten Meisterschaft seit 2012.

Umso nüchterner versucht Trainer Edin Terzic die Situation zu bewerten: "Es ist schön, dass die Fans die aktuelle Phase genießen können. Dass sie es kaum erwarten können, uns spielen zu sehen. Das hatten wir uns im Sommer vorgenommen", sagt der 40-Jährige vor dem Spiel bei 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Dann verweist er auf den vergleichsweise frühen Zeitpunkt der Saison und sagt: "Wir sind noch nicht am Ziel."

Terzic kennt den Klub und die Aufregung, die um ihn entstehen kann, aus dem Effeff. Von himmelhochjauchzend zu zum Tode betrübt ist der Weg oft kurz, genauso ist es andersherum. "Es geht mir jetzt viel zu schnell", sagt er deshalb. Seine Mannschaft sei nach wie vor in einem Umbruch, den der Klub im Sommer eingeleitet habe. "Da sind wir noch lange nicht fertig, da wird noch einiges passieren - das dürfen wir nicht vergessen."

Zu spüren hat das in der vergangenen Woche Mahmoud Dahoud bekommen, dessen im Sommer auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Weitere wichtige Personalentscheidungen - etwa in Bezug auf die Spielführer Marco Reus und Mats Hummels - stehen noch aus. Den Fokus auf dem Sport zu halten, wird in den kommenden Wochen daher aus Dortmunder Sicht genauso wichtig sein wie der Verzicht auf übertriebenen Müßiggang.

Anzeichen dafür, dass der zuletzt vorbildliche Arbeitsethos nachlassen könnte, hat Terzic laut eigener Aussage noch nicht entdeckt. Dennoch sorgt er vor: "Wir werden die Jungs jeden Tag daran erinnern, was uns in diese Situation gebracht hat: gute Trainingsarbeit", sagt der BVB-Trainer.

Terzic: "Wir müssen die richtige Antwort finden"

In den verbliebenen Einheiten bis zum Spiel gegen die Hoffenheimer, die seit kurzem von Pellegrino Matarazzo trainiert werden, werden auch die zuletzt stark verbesserten Standards wieder auf dem Trainingsplan der Borussia stehen. Denn der kommende Gegner ist das Team der Liga, das am häufigsten foult. Für seine Mannschaft komme es daher nicht nur darauf an, gut bei ruhenden Bällen zu agieren, sagt Terzic, es gehe auch erneut um die zuletzt häufig bewiesene Widerstandskraft: "Wir müssen auf alles, was der Gegner von uns fordert, die richtige Antwort finden."

Personell kann der BVB-Trainer dabei auf weite Teile seines Kaders zurückgreifen. Einzig Mateu Morey, Julien Duranville, Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi stehen nicht zur Verfügung. Der Ausfall Adeyemis allerdings schmerzt, gehörte der Flügelstürmer zuletzt doch zu den formstärksten Spielern der Borussia. In Donyell Malen, Jamie Bynoe-Gittens und Giovanni Reyna stehen Terzic allerdings einige Alternativen zur Auswahl.