"Standard für künftige Sportevents" mit Fragezeichen

Mit einer gemeinsamen Menschenrechtserklärung für die EM wollen Bundesregierung, UEFA, DFB und die EURO-2024-GmbH Maßstäbe für künftige Turniere setzen. Ob das Ganze aber Strahlkraft hat mit Blick auf die umstrittene Vergabe der WM 2034 an Saudi-Arabien, darf bezweifelt werden.

Ziemlich stolz jedenfalls verkündeten am Dienstagmittag in Berlin Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) die Unterzeichnung der 39-seitigen Charta, die auch Michele Uva (UEFA-Direktor für Nachhaltigkeit), DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich, EURO-Geschäftsführer Andreas Mex Schär, die Berliner Sportstaatssekretärin Franziska Becker und der Düsseldorfer Burkhard Hintzsche als Vertreter der Ausrichterstädte signiert haben.

"Sport stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt und bringt Menschen zusammen, ganz gleich, wo sie herkommen. Mit der Fußball-Europameisterschaft 2024 wollen wir ein Turnier erleben, das für Demokratie, Respekt, Toleranz und die Achtung der Menschenrechte steht", erklärte Faeser, während Heil die Verbände lobt: "Die Turnierausrichter haben ihre globale Verantwortung hier früh erkannt und orientieren sich freiwillig an den Grundsätzen des deutschen Lieferkettengesetzes."

EURO-GmbH bindet sich freiwillig

Berichts- und Kontrollpflichten aus diesem Gesetz gelten eigentlich erst für Unternehmen ab einer Größe von 3000 Mitarbeitern - die EURO-GmbH ist wesentlich kleiner, verpflichtet sich also freiwillig zu den im Gesetz beschriebenen Sorgfaltspflichten, in denen es neben Arbeitnehmer-, Menschen- und Kinderrechten auch um den Umweltschutz geht.

Bindend soll die Erklärung auch für nachgelagerte Unternehmen sein, also beispielsweise Reinigungs- oder Sicherheitsdienste in den Stadien. Zentrale Aspekte der Charta, die sich an den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte orientiert und in zwei Workshops entstanden ist, ist die Verankerung von Beschwerdemechanismen für Menschen, die sich benachteiligt fühlen. Zudem die Etablierung eines Risikomanagements für Nachhaltigkeit sowie Transparenz im Sinne von Berichterstattung über Nachhaltigkeit.

Fokus auf das Thema Antisemitismus

Angesichts der aktuellen Entwicklungen wollen die Ministerien den Fokus auch noch stark auf das Thema Antisemitismus richten. Mit Blick auf das Thema Menschenrechte sehen die Initiatoren aber auch sexualisierte Gewalt in und um Stadien als immer wieder auftretende Problematik, derer sie Abhilfe schaffen wollen.

Die Hoffnung, so drücken es sowohl Faeser als auch Heil sinngemäß aus, lautet, dass künftige Turniere sich an dieser Menschenrechtserklärung orientieren. Heil etwa sprach von "einem Standard, der auch für nachfolgende Sportgroßveranstaltungen, nicht nur in Deutschland, ein wertvolles Erbe ist". Dass die UEFA sich erstmals schriftlich auf eine solche Charta einlässt, darf ihn zumindest positiv stimmen, dass derartiges auch bei künftigen Europameisterschaften in Form gegossen wird.

FIFA lässt sich nicht beirren

Doch mit Blick auf die FIFA darf man zweifeln. Kein Jahr nach der höchst umstrittenen WM in Katar berichten Experten von Verschlechterungen des zwischenzeitlich zumindest leicht verbesserten Kafala-Systems. Von gestrandeten Arbeitern, die ohne Pässe und in dem mutmaßlich vergeblichen Warten auf ausstehende Löhne gefangen sind in dem Emirat, ist immer weder die Rede. Ganz zu schweigen von tausenden toten Gastarbeitern auf den Baustellen in dem Emirat, wo nicht zuletzt das unwürdige Tauziehen um die One-Love-Binde zum sportpolitischen Debakel für den DFB wurde.

Faeser trug die von der FIFA für die Spieler verbotene Binde bekanntlich bei einem WM-Spiel auf der Tribüne, es existiert ein Foto der Ministerin mit einem grinsenden Gianni Infantino. Sie habe dem FIFA-Präsidenten damals gesagt: "Ist nicht so schlimm, wie Sie denken, oder?", hatte die SPD-Politikerin danach erklärt.

Dass sich Infantino davon kaum beeindrucken lässt, macht die quasi vollzogene, formal aber noch zu bestätigende Wahl des WM-Ausrichters 2034 klar, Saudi-Arabien. Im Demokratie-Index der Uni Göteborg rangiert das Königreich auf Rang 170, also noch 16 Plätze schlechter als Katar. Über Kritik an dieser Entscheidung aus der UEFA oder einzelnen Verbänden wie dem DFB, dessen Präsident Bernd Neuendorf bekanntlich im FIFA-Rat sitzt, ist bis dato noch nichts bekannt.