Stanciu: "Wir werden nicht feiern"

Mit einem unerwartet deutlichen 3:0 lässt Rumänien der Ukraine keine Chance und für die folgenden Partien aufhorchen. Kapitän Nicolae Stanciu will mehr und erklärt: "Wir werden nicht feiern. Wir werden uns sofort auf unser nächstes Spiel gegen Belgien konzentrieren."

So schnell ändern sich die Zeiten. Vor der Europameisterschaft hatten sich der 31-Jährige und seine Mannschaftskameraden noch öffentliche Kritik gefallen lassen müssen. Teilweise harsche nach den beiden torlosen Unentschieden im Vorfeld des kontinentalen Wettbewerbs gegen Bulgarien und Liechtenstein. Mit dem deutlichen Sieg gegen die Ukraine sah Nicolae Stanciu jetzt die Zeit gekommen, eine Lanze für sich und seine Mannschaft zu brechen. "Sie dürfen uns kritisieren", meinte der Mittelfeldspieler, der sich "entschuldigen möchte, wenn ich, wenn wir nicht gut gespielt haben. Aber bitte beleidigen sie uns nicht."

Rumänien, das in der vollen Münchner Arena mit rund 50.000 eigenen Anhängern quasi ein Heimspiel hatte, startete eher unscheinbar. Man hatte nicht den Eindruck, als würde die Mannschaft des in Saudi-Arabien bei Damac Club tätigen Profis, auf Strecke dem Gegner Paroli bieten könnte. Doch mit der ersten Chance und dem ersten Tor drehten sie das komplette Spiel zu ihren Gunsten. Angetrieben von Stanciu, der mit einem tollen Treffer das 1:0 erzielte. Ein Treffer, der "definitiv" der Treffer seiner Karriere gewesen sei. "So ein Tor, dazu bei einer Europameisterschaft, bedeutet mir alles. Das Trikot bedeutet mir alles."

Und die Mannschaft von Trainer Edward Iordanescu hat mehr vor. "Rumänien hatte eine goldene Generation", so der 46-Jährige mit Blick auf Volksheld Gheorghe Hagi und sein Team. "Aber diese Generation ist eine Generation des Herzens und der Seele. Die Jungs haben alles gegeben. Das war unser Tag. Morgen geht es weiter. Hoffentlich können wir noch weitere Erfolge feiern." Auch wenn Feiern noch auf dem Index steht, wenn es nach Stanciu geht.