Stammspieler Gugganig verlängert in Altach

Lukas Gugganig hat seinen Vertrag beim SCR Altach bis Sommer 2026 verlängert.

Lukas Gugganig bleibt dem SCR Altach über den Sommer hinaus erhalten. Wie die Vorarlberger am Montag in einer Aussendung mitteilten, verlängerte der 28-jährige Innenverteidiger seinen Vertrag um zwei weitere Jahre bis 2026. "Lukas Gugganig ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und es war uns ein Anliegen, bei ihm frühzeitig für Planungssicherheit zu sorgen. Um unsere kontinuierliche Weiterentwicklung voranzutreiben, ist es essenziell, den Kern der Mannschaft zusammenzuhalten, zu dem Lukas ohne Frage zählt", meinte Sportdirektor Roland Kirchler.

Gugganig, der im Sommer 2022 vom VfL Osnabrück nach Altach gewechselt war, stand in der laufenden Saison in allen 20 Pflichtspielen in der Startelf. "Ich spüre momentan im Verein überall, dass einiges in Bewegung ist", erklärte der Abwehrspieler. "Da ich das Leben hier im Ländle sehr schätze, war für mich klar, dass ich meinen Vertrag verlängern und auch die kommenden Jahre in Altach verbringen möchte.“

In der Liga liegt Altach aktuell auf dem zehnten Rang, zudem steht die Elf von Joachim Standfest im ÖFB-Cup-Viertelfinale. In diesem treffen die Rheindörfler am 3. Februar (19.15 Uhr, LIVE! bei kicker) auswärts auf den DSV Leoben. Eine Woche später geht es zum Meisterschafts-Restart zuhause gegen Blau-Weiß Linz.