Stamm sucht "die richtigen Schlüsse"

Mit 32 Punkten steht der SC Freiburg II in der Tabelle der 3. Liga gut da. Doch mit dem jüngsten 1:1 gegen Viktoria Köln waren die Breisgauer nicht zufrieden.

Thomas Stamm tritt mit Freiburg II am kommenden Wochenende in Braunschweig an. picture alliance / Foto Huebner