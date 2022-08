Stamm: "Standardsituationen sind immer wieder ein Thema bei uns"

Der SC Freiburg II hat zum Abschluss der englischen Woche erstmals in dieser Saison verloren. Das lag laut Trainer Thomas Stamm an genau zwei Punkten.

Mit sieben Punkten und noch ungeschlagen waren die Freiburger am Montagabend in Duisburg angetreten. Zu holen gab es dort nichts - einerseits, weil Moritz Stoppelkamp in seinem 100. Drittliga-Spiel einen Sahnetag erwischte. Andererseits, weil der Sport-Club viel zu fahrlässig agierte. Die ersten beiden Gegentreffer fielen nach Ecken, der dritte nach einem Ballverlust.

"Wir haben uns schwergetan, gerade im Spiel mit Ball waren wir sehr unsauber. Fast alle Duisburger Torchancen waren nach Ballverlusten von uns", monierte Thomas Stamm und setzte seine Analyse fort: "Und klar, wir haben die Standardsituationen nicht gut verteidigt." Diese zwei Punkte "waren heute so schlecht von uns, dass es dann eben keine Punkte gibt", konstatierte der Trainer.

"Wir werden das Spiel gut nachbesprechen", kündigte Stamm an. "Standardsituationen sind immer wieder ein Thema bei uns. Wir haben nicht diese Wucht, diese Körpergröße, die etwa Duisburg hat. Wir müssen das anders verteidigen", sagte er. "Aber solche Spiele hast du mit einer jungen Mannschaft in der 3. Liga. Wir haben trotzdem nach den Gegentoren eine gute Moral gezeigt und können aus dem Spiel sehr viel mitnehmen."

Zum nächsten Heimspiel erwartet der SC Freiburg II am Samstag Viktoria Köln im Dreisamstadion.