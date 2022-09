Stamm mit Remis unzufrieden: "Zwei Punkte, die wir liegengelassen haben"

Gerne hätte der SC Freiburg mit einem Sieg über den VfL Osnabrück den Anschluss an die Spitze gewahrt. Unter dem Strich steht ein 1:1. Das späte Gegentor sei dabei laut SCF-Coach Thomas Stamm nicht einmal der Hauptgrund, um sich über das Resultat zu ärgern.

Thomas Stamm bei seiner Mannschaft Feldvorteile, doch diese konnte Freiburg II gegen Osnabrück nicht in Tore ummünzen. IMAGO/Eibner

Nach dem kurzen Plädoyer von Tobias Schweinsteiger bei der Pressekonferenz, worin der neue Coach der Lila-Weißen von einem ausgeglichenen Spiel sprach, hakte Thomas Stamm ein. Auch der Trainer der Breisgauer habe beim Aufeinandertreffen von Freiburg und Osnabrück zwar zwei Mannschaften auf Augenhöhe gesehen. Jedoch sei sein Team dem Sieg näher gewesen.

"Wir hatten insgesamt die etwas besseren Chancen. Deswegen fühlt es sich so an wie zwei Punkte, die wir liegengelassen haben", zeigte sich der Schweizer mit dem Ergebnis unzufrieden. "Und das gar nicht mal, weil wir zuerst in Führung gegangen sind." Osnabrücks Routinier Marc Heider hatte das 1:0 durch Vincent Vermeij postwendend ausgeglichen (82.).

Vielmehr habe es seine Elf verpasst, weitere Chancen in Tore zu verwandeln, monierte Stamm. "Du musst ein Spiel, das phasenweise sehr ausgeglichen ist, über einen Standard entscheiden. Das wäre heute möglich gewesen", sagte der 39-Jährige und verwies exemplarisch auf zwei Gelegenheiten von Patrick Lienhard und Daniel Ontuzans.

Doch Stamm fand auch positive Worte, um die Leistung seiner Spieler zu bilanzieren: "Insgesamt habe ich wieder ein gutes Spiel von meiner Mannschaft gesehen - mit einer hohen Intensität", lobte er die Einsatzbereitschaft. Auch die Pässe bis ins letzte Drittel hätten ihm gut gefallen. Erst dort sei es dann häufiger mal "unsauber" geworden.

Durch die vermeintlich verlorenen zwei Punkte hat man nun fünf Zähler Rückstand auf das Spitzenduo aus Elversberg und 1860 München. Doch aufsteigen in die 2. Bundesliga darf Freiburgs Zweite ja ohnehin nicht.