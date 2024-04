Stamm-Keeper Grawe bleibt beim Bahlinger SC

Der Bahlinger SC hat den Vertrag mit Torhüter Benedikt Grawe verlängert. Der 24-Jährige, der im Sommer vom SV Sandhausen an den Kaiserstuhl gekommen war, nimmt seitdem die Position des Stammtorhüters ein und bestritt bislang 29 Regionalliga-Partien für den BSC. "Bene hat in dieser Saison bewiesen, dass er eine wichtige Stütze für unser Team ist. Wir freuen uns sehr, dass er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung bei uns machen will", freut sich Teammanager Walter Adam.