Stamm hadert: "Lassen uns von grenzwertigen Entscheidungen emotional binden"

Der SC Freiburg II hat die erste Heimniederlage der Saison kassiert. Trainer Thomas Stamm war mit der Schiedsrichterleistung nicht zufrieden, zeigte sich aber auch selbstkritisch.

Bei der 0:3-Heimniederlage gegen Rot-Weiss Essen am Sonntag zeigte der SC Freiburg II seine bisher schwächste Saisonleistung, wobei Thomas Stamm differenzierte.

"Wir sind gut in die erste Halbzeit gekommen, waren gut im Positionsspiel und haben wenig zugelassen", sagte der SC-Trainer. "Aber dann lassen wir uns - auch wir draußen - mit ein, zwei Entscheidungen vom Schiedsrichter, die klar für uns gehen müssen, so ein bisschen emotional binden", haderte Stamm am "MagentaSport"-Mikrofon.

Auf der anschließenden Pressekonferenz wiederholte er die Schiedsrichterkritik: "Ich sage das eigentlich selten bis nie, aber beim ersten Tor ist es Einwurf für uns, danach ein Foul an Vincent Vermeij. In Summe viele grenzwertige Entscheidungen, die gegen uns gewesen sind in der ersten Halbzeit."

Dass man sich davon habe irritieren lassen, warf sich Stamm genauso selbstkritisch vor wie seinen womöglich falschen Plan. "In Summe waren heute zu viele Spieler nicht auf dem Level, das wir brauchen, um ein Drittligaspiel zu gewinnen. Wir im Trainerteam werden uns Gedanken machen müssen, ob es die richtige taktische Herangehensweise war", meinte Stamm. "In der zweiten Halbzeit war das einfach zu wenig, wir waren nicht griffig, hatten zu wenig Kontrolle und Intensität, was uns zu Hause eigentlich auszeichnet."

Wiedergutmachung können die Freiburger schon am kommenden 12. Spieltag betreiben: Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) tritt der Sport-Club erneut zu Hause an, zu Gast im Dreisamstadion ist dann der sechstplatzierte SV Waldhof Mannheim, der auswärts sage und schreibe erst einen Punkt holte.