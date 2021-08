Stahnsdorf knöpft Zehlendorf Punkte ab - Greifswald kämpft mit einigen Widrigkeiten

Die Siegesserie des FC Hertha 03 Zehlendorf stand am 5. Spieltag beim Verfolger Eintracht Stahnsdorf auf dem Prüfstand und riss. Ebenfalls erstmals ohne Sieg ging der Greifswalder FC bei Blau-Weiß 90 Berlin vom Platz und musste dabei noch einige Schwierigkeiten auf und neben des Platzes verdauen.

Oberliga NOFV-Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Der Lauf des FC Hertha 03 Zehlendorf wurde ein wenig ausgebremst: Beim Topspiel in Stahnsdorf musste der alte und trotzdem auch neue Spitzenreiter zum ersten Mal in dieser Saison die Punkte teilen. Beim 1:1 gestaltete sich die erste Halbzeit relativ ausgeglichen, bei Möhls Pfostenschuss hatte Zehlendorf etwas Glück. Nach der Pause war der FC Hertha 03 tonangebend und Hortum brachte ihn mit einem Drehschuss in der 48. Minute in Führung. Weil die Gäste aber versäumten, auch noch das 2:0 zu machen, rächte sich Stahnsdorf fünf Minuten vor Schluss mit dem 1:1 von Rohde, dessen Schuss stark abgefälscht zu einer unhaltbaren Bogenlampe für Hertha-Torwart Büchel wurde. Auf einmal war sogar ein Heimsieg möglich, aber der Treffer, der den Spielverlauf ein Stück weit auf den Kopf gestellt hätte, fiel nicht. Stattdessen bekam Zehlendorfs Langhammer in der Nachspielzeit Rot, weil er etwas zu intensiv einen Stahnsdorfer Konter unterbunden hatte.

Am Sonntag verpasste es der SC Staaken allerdings, mit Zehlendorf punktetechnisch gleichzuziehen. Bei Eintracht Mahlsdorf roch es sogar bis in die Schlussphase hinein nach einer Niederlage, weil Wuthe in der 25. Minute zur Führung einschob, aber Gakpeto ließ Staaken in Minute 73 durch eine verwertete Flanke doch nochmal jubeln. Insgesamt aber machten beide Mannschaften in diesem Spiel einen Tick zu wenig nach vorne, das Remis ging somit in Ordnung.

Jovanovic hellt die Stimmung auf

Auch der Greifswalder FC, der zwei Spiele weniger als die bisher genannten Spitzenteams absolviert hat, musste nach zuvor zwei Dreiern diesmal mit Magerkost leben. Bei der ebenfalls gut gestarteten SpVg Blau-Weiß 90 Berlin gelang Jovanovic nach einer Stunde mit einem direkt verwandelten Freistoß zwar die Führung, die egalisierte aber Rocktäschel 14 Minuten später mit einem platzierten Kopfball. Für Greifswald ein schwieriger Tag, da das Verletzungspech erst Rüh und dann den für ihn eingewechselten Stockhaus vorzeitig zur Aufgabe zwang. Zu allem Überfluss standen die Universitätsstädter bei der Anfahrt lange im Stau und das Spiel mussten sie in Trainingsleibchen absolvieren, da es im Vorfeld Missverständnisse bei der Absprache der Trikotfarben gab. Doch zumindest in Teilen der zweiten Halbzeit wusste der GFC zu gefallen.

Von seiner besten Seite zeigte sich der FC Mecklenburg Schwerin im Gastspiel beim SFC Stern 1900 Berlin-Steglitz, das die Schweriner mit 4:1 für sich entschieden. Ebenfalls viermal durfte sich der Ludwigsfelder FC freuen, der 4:2 gegen Victoria Seelow gewann und dabei trotz zwischenzeitlichem 0:1 und 1:2 immer wieder zurückkam und in Lemke einen Doppeltorschützen in seinen Reihen hatte. Der erste Saisonsieg übrigens für den LFC.

Die TSG Neustrelitz blieb hingegen auch in ihrem dritten Spiel sieglos, das 2:2 bei Lok Stendal war dank des späten Ausgleichtreffers von Röth (90.+2) immerhin ein kleiner Muntermacher, nachdem Doppelpacker Buschke den 1. FC Lok an den Rande eines Sieges gebracht hatte.