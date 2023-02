Stages Zuspruch für Jankto: "Liebe ist für jeden da"

Einen Tag nachdem sich der tschechische Nationalspieler Jakub Jankto als homosexuell geoutet hatte, formulierte Jens Stage vom SV Werder Bremen ein starkes Plädoyer.

Jens Stage sprach über mehrere Themen am Dienstagnachmittag in Bremen: wie er sich nach seinem Sommer-Wechsel vom FC Kopenhagen zum SV Werder aktuell immer besser sportlich zurechtfindet. Über die erst wenige Tage zurückliegende Geburt seines ersten Sohns - und wie ihm seine Freundin in der Nacht den Rücken freihält, damit er einigermaßen ausgeschlafen zum Training erscheint. Ebenfalls: über das bevorstehende Spiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker), bei dem es zum Wiedersehen mit seinem dänischen Landsmann Jesper Lindström kommt, dessen Entwicklung in der Bundesliga durchaus Nachahmungspotenzial für Stage aufweist …

Doch besonders bemerkenswerte Worte formulierte der 26-Jährige in Bezug auf die am Montag vom Fußballspieler Jakub Jankto öffentlich gemachte Homosexualität. "Ich bin so glücklich, dass sich jemand outet und so stark ist", sagte Stage. Der Werder-Profi betonte, dass es eigentlich nur natürlich sein müsste, wie man fühlt oder welcher Sexualität man zugehörig sei: "Das sollte nie ein Problem sein. Es sollte Platz für jeden da sein." Auch im Fußball.

Stage: Outing ist "gesund für den Fußball"

Der 45-malige tschechische Nationalspieler Jankto, aktuell vom FC Getafe an Sparta Prag verliehen, hatte am Montag eine Video-Botschaft bei Twitter veröffentlicht: "Ich bin homosexuell und ich will mich nicht länger verstecken." Bislang haben sich nur wenige aktive Profifußballer geoutet. "Ich weiß auch, dass es schwierig sein kann", sagte Stage über das vermeintliche Tabu-Thema, "deshalb bin ich stolz, dass er es öffentlich gemacht hat."

Für den Fußball könne diese "Positiv-Geschichte" des 27-jährigen Mittelfeldspielers nur "gesund sein, indem wir zeigen, dass es nicht zählt, wen wir lieben. Es ist einfach Liebe - und die ist für jeden da", so Stage. Der Däne hofft daher, dass Jankto "ein Vorbild für jeden darstellt, der sich in derselben Situation befindet".