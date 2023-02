Stages Nicht-Aufgeben-Attitüde: "Er jammert nicht rum"

Zwei besondere Ereignisse innerhalb weniger Tage: Nachdem Jens Stage unter der Woche erstmals Vater wurde, erzielte er am Sonntagabend seinen ersten Bundesliga-Treffer für den SV Werder Bremen. Auch weil er sich nach zwischenzeitlicher Geduldsprobe "nicht fallen" ließ.

Hat richtig Fahrt aufgenommen an der Weser: Jens Stage. IMAGO/Philippe Ruiz

Marvin Ducksch war der erste Gratulant, der ihm in die Arme gefallen war, als Jens Stage jenes Tor zum 1:0 erzielt hatte, das den 2:0-Auswärtssieg des SV Werder Bremen in Stuttgart auf den Weg brachte. Und auch im Nachgang gab es reichlich Lob vom Angreifer und späteren zweiten Bremer Torschützen für den Mittelfeldspieler: "Er hat es in den letzten Wochen überragend gemacht. Er gibt uns Rückhalt, gewinnt sehr viele Zweikämpfe, läuft sehr viel." Mit 11,91 Kilometer war er laufstärkster Spieler auf dem Platz: Stage nimmt Fahrt auf.

Das gilt umso mehr im Vergleich zu seiner bisherigen Saison beim Aufsteiger, die bislang eher nicht so verlaufen war, wie man das vielleicht vom einzigen Neuzugang erwartet hätte, für den Werder im Sommer eine Ablöse investiert hatte - eine überaus stattliche dazu: vier Millionen Euro flossen aus Bremen an den FC Kopenhagen, mit dem der 26-Jährige in der Vorsaison dänischer Meister geworden war. Nur einmal etwa gehörte Stage zwischen dem 7. und 17. Spieltag zur Startelf in der Bundesliga - jener Liga, für die er den Champions-League-Teilnehmer bewusst verlassen hatte.

Werner: "Manche Dinge brauchen eben Zeit"

Der Schritt ins Ausland wurde auch zur Geduldsprobe für den einmaligen Nationalspieler. Zum Abschluss des Wintertrainingslagers in Spanien noch hatte Werder-Coach Ole Werner mit der "Klarheit in seinem Spiel und der Positionierung in den Zwischenräumen" weiterhin etwaige Mängel und Themen angesprochen, mit denen sich der Neuzugang im Bremer Spieler immer noch schwertat.

Stage müsse die Abläufe auf dem Platz "vielleicht etwas häufiger erlebt haben, bevor dann der Groschen endgültig fällt", erläuterte der Trainer. Nun sagte er am Sonntagabend in Stuttgart: "Ich freue mich für ihn. Manche Dinge brauchen eben Zeit, und da kann keiner etwas für."

Stage wiederum sah seine persönliche Rolle als Joker in dem gut funktionierenden Bremer Gefüge so pragmatisch ("Wenn die Mannschaft einen guten Job macht, musst du nicht wechseln") wie das Zustandekommen seines ersten Saisontreffers: "Für mich ist ein Tor ein Tor, der Ball muss nur ins Netz gehen." Der war ihm bei seinem Schuss jedoch über den Fuß gerutscht - schlug so im Winkel des Stuttgarter Tores ein. Stage: "Es war auf jeden Fall sehr schön."

Baumann über Stage: "Er tritt selbstbewusster auf"

"Er hat sich damit verdient belohnt", befand Ducksch und spielte auch auf die persönliche Steigerung Stages an, der erstmals seit dem 4. Spieltag wieder zweimal in Folge in der Startelf gestanden hatte - wie schon vor einer Woche beim 2:1 gegen Wolfsburg: "Daran sieht man, dass man sich nicht fallen lassen darf. Dass jeder gebraucht wird bei uns. Denn wir haben nicht den größten Kader."

Auch Frank Baumann gefällt diese Nicht-Aufgeben-Attitüde des Dänen: "Was für mich dafür spricht, dass er noch wichtiger für uns wird, ist, dass er an sich arbeiten möchte, Gas gibt und nicht rumjammert", sagt der Werder-Sportchef über Stage: "Er ist jetzt auch in den Abläufen besser drin und tritt dadurch selbstbewusster auf." Und die frischen Vater-Gefühle tragen aktuell sicherlich auch ihren Teil bei...