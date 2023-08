Stage: "Mein Vater will mehr von mir sehen"

Er benötigte Zeit, um sich nach seinem Wechsel aus Dänemark in der Bundesliga zurechtzufinden: Jens Stage erklärt, wie er seine zweite Saison beim SV Werder Bremen angeht.

Rein outfittechnisch stimmen die Vorzeichen schon mal: Das neue Heimtrikot der Bremer ist dem dänischen Nationaltrikot der ersten WM-Teilnahme aus dem Jahr 1986 nachempfunden. "Ich finde das gut und kenne die Historie von dem Trikot. Meine Freude aus Dänemark wollen jetzt auch ein Werder-Trikot haben", sagt der einmalige dänische Nationalspieler Jens Stage. Und vielleicht trägt das Jersey ja auch dazu bei, dass sich der Mittelfeldspieler künftig noch etwas heimischer fühlt an der Weser.

Als der 26-Jährige vor einem Jahr vom FC Kopenhagen verpflichtet wurde, fremdelte er naturgemäß mit Sprache und auch teilweise dem Werder-Fußball. Am Dienstag nun hatte Stage seinen ersten medialen Auftritt auf Deutsch, und nicht nur in dieser Hinsicht scheint er immer mehr in Bremen anzukommen. Auch die ihm sportlich zugedachte Rolle füllte der 4-Millionen-Euro-Zugang in der Rückrunde zunehmend besser aus, steuerte in der zweiten Saisonhälfte drei Tore und zwei Assists bei - dabei steht der enorm laufstarke Stage eher für unspektakulärere Attribute im Mittelfeld.

Sechser oder Achter? "Ich weiß, was zu tun ist"

Dort kam er in seiner ersten Saison zumeist als Achter zum Einsatz, in der aktuellen Vorbereitung nimmt er jedoch oftmals auch den Part als Sechser ein, zumal im alternativen Bremer 3-4-3-System gleich zwei dieser eher defensiv orientierten Mittelfeldspieler das Zentrum bilden. Stage macht da persönlich jedoch keinen Unterschied, "ich will spielen", betont er - wo, das sei nachrangig. Sein eigenes Spiel müsse er beim Pendeln zwischen Acht und Sechs nicht großartig anpassen: "Ich versuche, meine Qualitäten einzubringen - und wenn ich auf den Platz gehe, weiß ich, was zu tun ist."

Dass Stage angesichts der physischen Spielweise noch ohne Platzverweis durch seine Karriere gekommen ist, erscheint bei rund 250 Profispielen beachtlich. "Dazu müsste man die Schiedsrichter aus Dänemark befragen", sagt er mit einem Lachen: "Ich spiele am Limit, aber nicht darüber." Sein sportliches Limit indes sei noch nicht erreicht - findet übrigens auch Stages Vater: "Er will mehr von mir sehen", so der Werder-Profi. Er selbst teilt diese Ansicht: "Man darf nicht zufrieden sein, muss immer weiter an sich arbeiten. Ich will also auch mehr sehen, von mir - und der Mannschaft."