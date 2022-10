Stafylidis auf dem Sprung, Heintz muss sich gedulden

Mehr Kompaktheit wünscht sich Bochums neuer Trainer Thomas Letsch für sein erstes Heimspiel am Samstag gegen Frankfurt. Ein erfahrener Rückkehrer könnte dabei helfen.

Die ersten Arbeitstage an der Castroper Straße sind für Thomas Lesch geprägt von der Arbeit an der Stabilisierung der Defensive. Beim 0:4 in Leipzig war davon herzlich wenig zu sehen; nun hofft Letsch, dass sich seine Mannschaft nach der zweiten gemeinsamen Trainingswoche gegen Eintracht Frankfurt deutlich verbessert präsentiert.

Aktiver jedenfalls als in Leipzig will man gegen die Hessen antreten, das hat Letsch gleich nach der misslungenen Premiere betont. Vor seinem ersten Heimspiel mit dem VfL Bochum also feilt der Nachfolger von Thomas Reis an der Stabilisierung der Defensive, will aber gleichzeitig auch keinen Beton anrühren, sondern für Akzente nach vorne sorgen. Vermutlich wird er an der in Leipzig erstmals erprobten Dreierkette festhalten. Ob nun drei, vier oder fünf Mann in hinterster Linie verteidigen, ist für Letsch ohnehin zweitrangig.

Auf Dominique Heintz wird der Trainer noch nicht bauen können, auch wenn der mit fast 200 Bundesliga-Einsätzen erfahrenste Bochumer Spieler mittlerweile im Training wieder mitmischt, aber eben erst wieder wettkampftauglich werden muss.

Ein bis zwei Schritte weiter ist schon Kostas Stafylidis, der auf jeden Fall für Samstag schon ein Kandidat ist, womöglich sogar für die Startelf. Dann könnte der griechische Nationalspieler zum Beispiel auf der linken Seite für Danilo Soares übernehmen, der sich in Leipzig völlig von der Rolle präsentiert hatte. Für den Brasilianer spricht allerdings nach wie vor, dass er im ersten Bundesligajahr links in der Viererkette zu den zuverlässigen Stützen des Teams gehört hatte.

Weiterhin kein Kandidat für den Spieltagskader ist der Franzose Lys Mousset, der spät verpflichtet wurde, sich dann in körperlich untauglichem Zustand präsentierte und zuletzt wegen leichter Blessuren außen vor war. Nun laboriert der Stürmer an einer Erkältung und ist offensichtlich von einem Einsatz weiterhin weit entfernt.