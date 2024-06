Staffeleinteilung 3. Liga Männer im Handball finalisiert

Am heutigen Montag hat die Spielkommission der 3. Liga des Deutschen Handballbundes die Staffeln der 3.Liga Handball der Männer für die Saison 2024/25 bekannt gegeben.

TuS Vinnhorst spielt ab der kommenden Saison wieder in der dritten Liga. IMAGO/Eibner

Der TuS Ferndorf und die HSG Konstanz haben sich am Wochenende als Sieger der Aufstiegsfinals in die 2. Liga verabschiedet, so dass sich das Feld der 64 Drittligisten für die Saison 2024/25 nach diesen letzten Entscheidungen endgültig sortiert hat.

Aufstiegsrunde 3. Liga Handball Männer: Ergebnisse und Tabellen

Diese 64 Mannschaften wissen nun auch, mit welchen Gegnern sie sich auseinandersetzen müssen, denn die Spielleitende Stelle 3. Liga des Deutschen Handballbundes legte am heutigen Montag nach einigen vorbereitenden Runden final die Staffeleinteilung fest.

Die neue Spielzeit mit vier Staffeln à 16 Teams beginnt am Wochenende 31. August/1. September. Der Zeitplan soll nach Angaben des DHB zeitnah bekannt gegeben werden.

lmk

Staffeleinteilung 3. Liga Handball Männer

3. Liga Männer Handball - Staffel Nord-Ost: TuS Vinnhorst DHK Flensborg LHC Cottbus MTV Braunschweig SC Magdeburg II TSV Altenholz SC DHfK Leipzig II HSG Eider Harde HSG OSTSEE N/G HC Empor Rostock Oranienburger Handball Club Stralsunder HV SV Anhalt Bernburg TSV Anderten Füchse Berlin Reinickendorf II HC Burgenland

3. Liga Männer Handball - Staffel Nord-West: ATSV Habenhausen TV Bissendorf-Holte VfL Eintracht Hagen II SGSH DRAGONS VfL Gummersbach II TSG A-H Bielefeld HC Eintracht Hildesheim MT Melsungen II Team HandbALL Lippe II Ahlener Sportgemeinschaft '93 Sportfreunde Söhre Wilhelmshavener Handballverein TuS Spenge TV Emsdetten GSV Eintracht Baunatal OHV Aurich

3. Liga Männer Handball - Staffel Süd: EHV Aue TG Landshut HG Oftersheim/Schwetzingen TGS Baden Baden SV 04 Plauen-Oberlosa SG Pforzheim-Eutingen HC Oppenweiler/Backnang TSV Neuhausen/Filder Rhein-Neckar Löwen II VfL Pfullingen SV Salamander Kornwestheim Wölfe Würzburg HBW Handball Balingen-Weilstetten II HC Erlangen II TSB Heilbronn-Horkheim Handball TuS Fürstenfeldbruck