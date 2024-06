Staffeleinteilung 3. Liga Frauen im Handball mit einem Fragezeichen

Die Spielkommission 3. Liga des Deutschen Handballbundes hat am heutigen Samstag die Staffeln der 3. Liga Handball der Frauen für die Saison 2024/25 festgelegt - allerdings gibt es hinsichtlich der Teilnehmer aufgrund eines Rechtsstreits noch ein offenes Fragezeichen.

Die 3. Handball Liga der Frauen wird zur kommenden Saison in drei Staffeln ausgetragen. Während im Norden und Süden alle Teilnehmer bereits feststehen, gibt es in der Mitte ein Fragezeichen. Der Grund ist ein Rechtsstreit um einen Teilnehmer aus der Mitteldeutschen Oberliga, welcher an der Aufstiegsrunde teilgenommen hat.

Der Mitteldeutsche Handball-Verband hatte den HC Burgenland als Teilnehmer gemeldet, dieser blieb in seiner Gruppe hinter Everswinkel, Wülfrath und Weiterstand/Braunshardt/Worfelden punktlos - und trat zum letzten Spiel gegen den zu diesem Zeitpunkt bereits feststehenden Aufsteiger Everswinkel nicht mehr an.

Parallel allerdings hatte der HC Leipzig II Einspruch gegen einen vom Mitteldeutschen Handball-Verband vorgenommenen Punktabzug eingelegt - und vor dem Bundesgericht Recht bekommen. Ohne diesen Punktabzug wäre aber Leipzig II der richtige Teilnehmer gewesen. Wie weiter verfahren wird, ist offen.

Auf Anfrage von handball-world teilte der DHB einen Tag vor der Staffeleinteilung der 3. Handball Liga der Frauen zum noch offenen Fragezeichen mit, dass die Spielleitende Stelle derzeit Informationen sammele und sich auch im Austausch mit den Vereinen befinde um den Sachverhalt zu bewerten.

Saisonstart am 14./15. September

Bei der Staffeleinteilung, bei der die aktuellen 36 Teilnehmer auf drei Staffeln à 12 Teams aufgeteilt wurden, vermerkte der DHB: "Aktuell läuft ein sportrechtliches Verfahren bezüglich der Qualifikationsgruppe Mitte, sodass die Zusammensetzung der Staffel Mitte der 3. Liga noch unter Vorbehalt steht." Bis zum Saisonende am 30.6. könnte es somit noch Änderung geben, der Saisonstart ist für das Wochenende 14./15. September geplant.

In der Aufstiegsgruppe Mitte mit dem HC Burgenland holten sich SC DJK Everswinkel und TB Wülfrath die Drittliga-Tickets. Aufsteiger aus den anderen Staffeln sind TSV Altenholz, Berliner TSC, FSG Ketsch/Friesenheim II und TSV Schwabmünchen, das sich lediglich aufgrund der - im Bereich des DHB weiter zählenden - mehr erzielten Auswärtstore im Direktvergleich gegen Schmiden/Oeffingen durchsetzte.

Staffeleinteilung 3. Liga Handball Frauen

3. Liga Frauen Handball - Staffel Nord: Berliner Turn- und Sportclub Buxtehuder SV II Frankfurter Handball Club LIT TRIBE 1912 Rostocker Handball Club SV Grün-Weiß Schwerin SV Henstedt-Ulzburg TSV Altenholz von 1948 TSV Nord Harrislee TuS Jöllenbeck TV Hannover-Badenstedt VfL Oldenburg II

3. Liga Frauen Handball - Staffel Mitte: 1. FC Köln 01/07 Handball 1. FSV Mainz 05 HSG Bensheim/Auerbach II HSG Blomberg-Lippe II HSG Rodgau Nieder-Roden PSV Recklinghausen SC DJK Everswinkel SC Markranstädt SG 09 Kirchhof TB Wülfrath 1891 Thüringer Handball Club II TV Aldekerk 07

Hinweis: Wie im obigen Text beschrieben steht die Staffeleinteilung Mitte unter Vorbehalt, da die Aufstiegsrunde in der sich Everswinkel und Wülfrath durchsetzten eventuell wiederholt werden muss.

cie