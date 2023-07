"Stärkt uns auf mehren Positionen": Schneider wechselt auf die Alm

Arminia Bielefeld setzt die Erneuerung des Kaders fort und präsentiert in Leon Schneider Neuzugang Nummer 17. Trotz seines jungen Alters bringt der 23-Jährige bereits Drittliga-Erfahrung mit.

Arminia Bielefeld hat einen weiteren Neuzugang vorgestellt: Wie der DSC am Donnerstag bestätigte, wechselt Leon Schneider ablösefrei von der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln auf die Alm. Zur Vertragslaufzeit des 23-Jährigen machte der Verein keine Angaben.

Schneider wurde in der Jugend von Energie Cottbus ausgebildet und sammelte dort auch erste Erfahrung im Profibereich. 2017 debütierte er als 17-Jähriger für die Lausitzer in der Regionalliga Nordost und kam auch nach dem Aufstieg in die 3. Liga auf seine Einsatzminuten.

Im Sommer 2019 zog es den Defensiv-Allrounder dann zum 1. FC Köln, wo er jedoch über die zweite Mannschaft nicht hinauskam. Daher folgten zwei Leihstationen: in der Spielzeit 2020/21 zum KFC Uerdingen, im Jahr darauf dann zu den Würzburger Kickers. Mit beiden Vereinen stieg er am Saisonende aus der 3. Liga ab. In der vergangenen Spielzeit kehrte Schneider wieder nach Köln zurück und absolvierte 31 Partien in der Regionalliga West (2 Assists).

Drittliga-Erfahrung und Vielseitigkeit als Plus

Zur Arminia bringt Scheider Erfahrung aus insgesamt 64 Drittliga-Einsätzen (ein Tor, eine Vorlage) mit - neben seiner Vielseitigkeit in der Defensive der Hauptgrund, warum Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel den 23-Jährigen verpflichtet hat. "Leon überzeugt durch seine Vielseitigkeit, seine Ruhe im Spielaufbau und seine Geschwindigkeit. Darüber hinaus glauben wir, dass er sich in unserem Spielsystem noch weiterentwickeln kann. Daran werden wir gemeinsam arbeiten. Seine Variabilität stärkt unseren Kader auf mehren Positionen", wird Mutzel zitiert.

Der Spieler blickt glücklich auf seine Rückkehr in Liga drei und die neue Herausforderung bei Bielefeld: "Michael und Mitch (Kniat, Anm. d. Red.) haben mir deutlich aufgezeigt, wie sie mich sehen und welche Perspektiven sich daraus für mich ergeben. Das ist für mich Chance und Herausforderung. Ich will immer vollen Einsatz zeigen."

Neuzugang Nummer 17

Bei Arminia Bielefeld ist Leon Schneider bereits Sommer-Neuzugang Nummer 17. Durch den Abstieg aus der 2. Bundesliga in der Relegation gegen Wehen Wiesbaden war ein derart großer Umbau im Kader nötig geworden. Zuvor waren bereits unter anderem Merveille Biankadi, Christopher Lannert oder Manuel Wintzheimer auf die Alm gewechselt.