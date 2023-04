Stadtderby geht spektakulär an den HSV - Darmstadt hält den Fünf-Punkte-Vorsprung

Das brisante Hamburger Stadtderby entschied der HSV nach 90 spektakulären Minuten für sich und distanzierte so St. Pauli im Aufstiegsrennen. Dort hat Darmstadt, das den KSC niederrang, die Nase immer noch klar vorne. Um Big Points im Abstiegskampf geht es für Braunschweig und Magdeburg am Samstagabend.

Der 29. Spieltag in der 2. Liga begann am Freitagabend mit einem spektakulären Stadtderby in Hamburg. Im vollgepackten Volksparkstadion sahen die Zuschauer einen 4:3-Sieg des HSV. Der startete druckvoll, St. Pauli effizient. Afolayans Treffer zählte zwar nicht (17.), der von Saliakas schon (36.). Allerdings nahm David fast mit dem Pausenpfiff Maß - 1:1. Der HSV kam dadurch mit Rückenwind aus der Pause, drehte durch Jatta das Spiel und legte durch Heyer nach. Danach agierten die Rothosen zu sorglos, ermöglichten den Kiezkickern das 2:3 durch Joker Saad und nach Medics Eigentor zum 4:2 umgehend das 3:4 durch Irvine. So sehr sich die Hürzeler-Elf auch bemühte - es reichte nicht mehr zum Ausgleich. Der HSV hat den Stadtrivalen im Aufstiegsrennen nun auf neun Punkte distanziert.

Darmstadt zittert sich zum Dreier

Näher an Spitzenreiter Darmstadt kam das Walter-Team (fünf Punkte Rückstand) aber nicht heran, weil die Lilien sich gegen Karlsruhe zu einem 2:1 mühten. Ein früher Darmstädter Treffer (Abseits) wurde nicht gegeben, der des KSC durch Schleusener (11.) schon. Der Spitzenreiter schüttelte sich kurz, glich durch den siebten Saisontreffer Manus aus (26.) und ging kurz nach der Pause durch Tietz mit 2:1 in Führung. Danach übernahm der KSC das Kommando, ließ einige Hochkaräter vor allem durch Cueto liegen und ging so am Ende leer aus.

Nürnberg, Bielefeld und Rostock hoffen zu Hause auf Punkte

Im Gegensatz zum Freitag steht der Samstag ganz im Zeichen des Abstiegskampfs. Abgesehen vom Vierten Fortuna Düsseldorf (47 Punkte), der am Samstagmittag (13 Uhr) zum 1. FC Nürnberg (14./30) reist, sind am Samstag ausschließlich Teams aus der unteren Tabellenhälfte im Einsatz. Während die Düsseldorfer, die lange auf ihren Stürmer Rouwen Hennings verzichten müssen, sich in der Verfolgerrolle im Aufstiegsrennen befinden, stecken die Mittelfranken weiter im Abstiegskampf: "Wir müssen unsere Spiele gewinnen und Punkte holen. Alles andere wird in den nächsten sechs Wochen nicht zählen", erklärte Club-Trainer Dieter Hecking nach der 1:2-Niederlage in Kiel.

Einen Punkt und Tabellenplatz hinter dem FCN liegt der Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld (29), der gegen ein kriselndes Hannover 96 im Rennen um den Klassenverbleib ebenfalls Zähler benötigt. Die Niedersachsen (34 Punkte) kassierten gegen die Spitzenteams vom Hamburger SV (1:6) und aus Heidenheim (0:3) zuletzt deutliche Pleiten, weswegen Angreifer Havard Nielsen sein Team in die Pflicht nahm: "Wir müssen jetzt anfangen, wieder über 90 Minuten gut zu spielen und unsere Punkte zu holen."

Mit Hansa Rostock hofft auch im dritten Samstagmittags-Spiel ein abstiegsbedrohter Zweitligist zu Hause auf ein Erfolgserlebnis: Gegen die SpVgg Greuther Fürth soll es mit dem ersten Punktgewinn unter Neu-Coach Alois Schwartz klappen. Nach der bitteren Niederlage in Paderborn (0:3) versuchte sich Mittelfeldmann Kevin Schumacher gegenüber Vereinsmedien in Zweckoptimismus: "Dass der erste Torschuss drin ist, ist ein Genickbruch. Die Niederlage tut weh, aber man muss nach vorne schauen."

Braunschweig oder Magdeburg: Wer verschafft sich ein Polster im Abstiegskampf?

Am Samstagabend treffen im Zweitliga-Topspiel (20.30 Uhr) zwei Tabellennachbarn aufeinander. Der Zwölfte Eintracht Braunschweig (32 Punkte) empfängt den punktgleichen 13. aus Magdeburg. Mit einem Sieg könnte eine der beiden Mannschaften einen großen Schritt im Rennen um den Klassenerhalt machen und für eine Nacht den Abstand auf Relegationsrang 16 auf acht Punkte vergrößern (sofern Rostock sein Heimspiel nicht gewinnt).

Heidenheim kann vom Hamburger Derby profitieren

Profiteur vom Ausgang des Hamburger-Stadtderbys könnte am Sonntag (13.30 Uhr) der Tabellenzweite Heidenheim werden, der sich je nach Resultat in Hamburg mit einem Erfolg gegen Holstein Kiel von den Verfolgern aus der Hansestadt absetzen könnte. Mit der KSV erwartet den Tabellenzweiten aber eine knifflige Aufgabe, die Kieler möchten sich auf ihrer komfortablen Situation im Mittelfeld des Klassements nicht ausruhen: "Natürlich haben wir jetzt 40 Punkte auf dem Konto, wir wollen aber konzentriert weiterarbeiten und auch in den kommenden Wochen weiterhin punkten", erklärte Offensivmann Fabian Reese kürzlich gegenüber Vereinsmedien.

Bleibt Sandhausen unter Interimscoach Kleppinger in der Erfolgsspur?

Weiterhin unkomfortabel ist die Situation für Schlusslicht Sandhausen, das es rund 200 Kilometer nordwestlich von Heidenheim zeitgleich mit dem SC Paderborn zu tun bekommt. Nach der Entlassung von Tomas Oral holte der SVS unter Interimstrainer Gerhard Kleppinger in Magdeburg einen wichtigen 2:1-Sieg. "Er ist ein bisschen ruhiger, hat taktisch was geändert und gibt uns Selbstvertrauen", erläuterte Dario Dumic - womöglich nimmt Kleppinger ja auch gegen den SCP die richtigen Umstellungen vor.

"Wird uns auch jetzt gelingen": Caliskaner glaubt an den Jahn gegen Kaiserslautern

Der Abstiegskampf steht auch im dritten Sonntagsspiel im Blickpunkt: Der 1. FC Kaiserslautern gastiert bei Jahn Regensburg, die Oberpfälzer kassierten in Fürth trotz ordentlicher Leistung über weite Strecken eine bittere 1:2-Pleite. Dennoch traut Kaan Caliskaner dem Jahn weiter die nötigen Erfolgserlebnisse zu: "Wir haben so viel ärgerliche Punktverluste schlucken müssen und das weggesteckt, dass uns dies auch jetzt gelingen wird. Wir sind als Gruppe sehr gefestigt."